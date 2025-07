Đà Nẵng chỉ đạo khẩn để ứng phó với thời tiết cực đoan

TPO - Sau trận mưa lớn khiến nhiều tuyến phố, khu dân cư bị ngập nước, Đà Nẵng đã có văn bản khẩn chỉ đạo các sở ngành, địa phương ứng phó với thời tiết thất thường, nhất là mưa dông kèm lốc, sét vào chiều tối.

Ngày 6/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã ban hành công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đề phòng mưa dông tiếp tục diễn ra trên địa bàn thành phố. Trong đó, đặc biệt là hiện tượng mưa lớn vào chiều, tối; đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông và chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai.

Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh bảo thiên tai; sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai; kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các cơ quan, đơn vị tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét, ngập lụt, chủ động có giải pháp bảo đảm an toàn.

Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư các công trình đang thi công sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống mưa lớn cho các công trình. Triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang.

UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, sẵn sàng triển khai sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với thiên tai; thông báo tình hình thiên tai để nhân dân chủ động ứng phó; vận động người dân khơi thông, không làm cản trở dòng chảy tại các kênh mương, cửa thu nước trước nhà để bảo đảm hiệu quả thoát nước.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước; chỉ đạo vận hành hiệu quả hồ chứa nước Nam Mỹ (công trình Nhà máy nước Hòa Liên), bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước và tính mạng, tài sản của nhân dân trong khu vực hồ chứa và hạ lưu đập.

Trước đó, vào chiều tối ngày 5/7, mưa lớn kèm dông lốc bất ngờ xảy ra tại Đà Nẵng. Lượng mưa lớn đổ xuống trải dài ở nhiều phường từ ven biển đến khu vực trung tâm của Đà Nẵng. Tại các tuyến đường như Quang Trung, Trần Phú (đoạn trước UBND quận Hải Châu cũ), đường Núi Thành, Nguyễn Văn Linh… đã ngập cục bộ.

Trong khi đó, tại đoạn qua đường Âu Cơ nước ngập sâu, nước chảy dữ dội đã cuốn trôi ông N.V.C. (68 tuổi, trú Đà Nẵng) cùng xe máy xuống kênh thoát nước dẫn ra Khu công nghiệp Hòa Khánh. Rất may, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Đà Nẵng đã kịp thời có mặt cứu ông C. khỏi dòng nước lũ.