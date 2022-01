Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lĩnh 5 năm tù

TPO - Bộ Công an xác định, ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và danh hài Trấn Thành không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền ủng hộ từ thiện của các nhà hảo tâm.

TPO - Do mâu thuẫn, bức xúc với vợ, một người đàn ông ở Quỳnh Phụ, Thái Bình đã dùng dao gây thương tích cho 2 con nhỏ rồi tự cứa vào cổ mình tự vẫn. Rất may cả 3 người đều chỉ bị thương tích nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tài xế xe cứu hộ của Công ty cứu hộ giao thông 118 TG trình báo Công an huyện Bình Chánh về việc bị nhóm người lừa lấy mất chiếc ô tô của khách...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Phàn Sần Tông (33 tuổi, ở bản Tân Séo Phìn, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ) để điều tra về hành vi giết người.

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh - can phạm giết cha ruột bằng chất độc Xyanua.