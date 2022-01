Móc ngoặc thổi giá phẫu thuật, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh hầu tòa

TP - Sau 5 vụ cướp tài sản táo tợn liên tiếp xảy ra vào thời gian Tết cận kề, lãnh đạo Công an TP Hà Nội chỉ đạo tăng cường hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đồng thời tuyên truyền đến người dân để phòng ngừa.

TPO - Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Buôn lậu”.