Bắt tay 'móc túi' bệnh nhân, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng đồng phạm sắp hầu toà

TPO - Công an quận Bình Thạnh đã hoàn tất điều tra ban đầu, chuyển hồ sơ lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

TPO - Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thâu - tài xế điều khiển xe đầu kéo gây ra vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ ở địa bàn thị xã An Nhơn làm 2 người chết, 16 người bị thương.