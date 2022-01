Cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai nói gì tại tòa?

TPO - Ông Vũ Huy Hoàng có đơn xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu, đại diện Viện KSND cấp cao cho rằng, việc vắng mặt của ông không ảnh hưởng đến quá trình tranh tụng.

TPO - Công an Bắc Giang vừa phát hiện nhóm 3 đối tượng mua bán trái phép ma túy tại khu công nghiệp.

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 20/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật Hình sự, Cục CSHS - Bộ Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 4 người trong một gia đình tại xã Hùng An (huyện Kim Động) tử vong bất thường sau bữa cơm trưa.