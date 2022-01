Cựu Giám đốc BV Bạch Mai: Nhận một vài nghìn USD không nghĩ là tiêu cực

TPO - Divers Kenneth (Quốc tịch Anh) bị Interpol truy nã về các tội thực hiện các hành vi dâm ô và tấn công tình dục, vừa bị bắt tại Hội An sau 2 năm lẩn trốn.

TPO - Đoàn Hồng Phúc (cựu Đội phó hình sự Công an quận Tân Phú, TPHCM, sau đó chuyển về làm phó Công an phường 6, quận 6) bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tuy nhiện cựu công an này đã phủ nhận cáo buộc.