Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa phúc thẩm

TPO - Sau khi bị tuyên 14 năm tù vì nhận hối lộ, bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) cùng nhiều cựu lãnh đạo tỉnh này có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án tù treo.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy xin giảm nhẹ án phạt

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương vào ngày 15/12. Phiên tòa do Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) kháng cáo đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cũng như bà Lan, các cựu quan chức như: Ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũ), Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ); Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) cùng nhiều lãnh đạo giữ trọng trách tại các sở, ngành kháng cáo xin giảm án, xin hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ...

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, từng gửi đơn kháng cáo sau phiên tòa sơ thẩm nhưng sau đó rút lại.

Tòa cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Hậu tổng cộng 30 năm tù về ba tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan lĩnh mức án 14 năm tù tội "Nhận hối lộ". Cùng tội, ông Lê Duy Thành bị phạt 12 năm tù; ông Phạm Hoàng Anh, lĩnh 8 năm tù; ông Lê Viết Chữ lĩnh 7 năm tù...

Các bị cáo còn lại người lĩnh án thấp nhất 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất 7 năm tù giam.

Sai phạm đe dọa sự tồn vong của chế độ, cần nghiêm trị

Trong vụ án, tòa quy kết Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu khi thực hiện 14 dự án, gói thầu tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ từ năm 2008 - 2023, đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, kế toán.

Hành vi sai phạm của bị cáo Hậu và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.160 tỷ đồng. Trong đó, hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là 504,5 tỷ đồng; từ việc xác định lại giá đất là 204 tỷ đồng; từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là 459 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc, Nguyễn Văn Hậu đưa tiền cho các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các Sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi… với tổng số tiền 132 tỷ đồng để những người này lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện công việc theo đề nghị của Hậu, giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu, gây thiệt hại.

Điển hình như bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành mỗi người nhận của Hậu gần 50 tỷ đồng.

Ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng, các bị cáo phạm tội đều phải khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu là chủ mưu xuyên suốt, hưởng lợi ích bất chính nên buộc khắc phục hơn 1.100 tỷ đồng, nhóm nhận hối lộ phải sung công quỹ Nhà nước.

Theo Hội đồng xét xử, đến trước ngày tuyên án, Tập đoàn Phúc Sơn và người thân đã nộp cho Nguyễn Văn Hậu tổng số tiền hơn 800 tỷ đồng.

Bị cáo Hậu cũng tự nguyện dùng hơn 500 lượng vàng và sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đang bị phong tỏa để hoàn thành nghĩa vụ.

Như vậy, cùng các khoản nộp tự nguyện của bị cáo khác, Hội đồng xét xử ghi nhận thu tổng số tiền 1.179 tỷ đồng, vượt con số thiệt hại quy kết nêu trong cáo trạng.

Khi tuyên án, HĐXX sơ thẩm đánh giá hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, huy động nguồn lực đầu tư tại địa phương, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Đảng, Nhà nước.

Mỗi bị cáo trong vụ án là một mắt xích, ở mỗi giai đoạn khác nhau đều gây hậu quả.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hậu là chủ mưu, đã thao túng, làm tha hóa, biến chất, sa ngã nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ của nhiều địa phương; hành vi đưa hối lộ của bị cáo làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng xấu tới cách hành xử, đe dọa sự tồn vong của chế độ nên cần nghiêm trị dù đã rất tích cực khắc phục hậu quả.