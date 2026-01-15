Cuộc ‘lật ngược thế cờ’phút chót ở phân khúc nóng nhất thị trường

TPO - Tưởng như Toyota Yaris Cross đã yên vị ở vị trí top đầu phân khúc SUV cỡ B chạy xăng, nhưng Mitsubishi Xforce đã có màn bứt phá để ‘lật ngược thế cờ’.

Giống như những năm trước, SUV đô thị cỡ B trong năm 2025 tiếp tục là một trong những phân khúc sôi động nhất thị trường. Sức nóng đến từ việc đây là nhóm có tới hơn 20 mẫu xe cạnh tranh, cuộc đua giảm giá không ngừng bên cạnh sự vươn lên của xe điện VinFast VF 6.

Kết thúc năm 2025, VinFast VF 6 bán ra thị trường tổng cộng 23.291 xe để đạt ngôi vị ‘vua doanh số’ phân khúc SUV cỡ B. Thực tế, vị trí này coi như đã nằm trong tay mẫu xe điện VinFast ngay từ giai đoạn tháng 10-11 khi VF 6 tạo được khoảng cách an toàn 7.000-8.000 xe so với nhóm bám đuổi.

Có thể nói chính sự vươn lên của VF 6 làm đảo lộn toàn bộ cục diện ở nhóm xe này. Bên cạnh đó, phân khúc SUV đô thị cỡ B còn chứng kiến những diễn biến nóng đến từ cuộc cạnh tranh giữa Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross ở nhóm xe xăng.

Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross rượt đuổi doanh số gắt gao trong năm 2025.

Nếu như trong năm 2024, Mitsubishi Xforce tỏ ra áp đảo để sớm định đoạt ngôi vị dẫn đầu phân khúc, thì bước sang năm 2025, phong độ ấn tượng lại thuộc về Toyota Yaris Cross.

Tính đến hết tháng 11/2025, mẫu xe nhà Toyota vẫn dẫn trước Xforce với khoảng cách hơn 1.100 xe. Cụ thể, doanh số của hai mẫu xe này ở thời điểm đó lần lượt là 13.208 và 12.091 xe.

Tuy nhiên, chỉ trong một tháng kinh doanh cuối năm, tình thế đã được đảo chiều nghiêng về mẫu xe của Mitsubishi. Theo đó, Xforce bất ngờ ghi nhận doanh số 3.163 xe trong tháng 12, tăng hơn 43,7% so với tháng liền trước.

Doanh số hơn 3.100 xe trong một tháng cũng là mốc tiêu thụ cao nhất mà Xforce từng ghi nhận sau 2 năm có mặt trên thị trường. Kỷ lục cũ của mẫu xe này là 2.504 xe từng được thiết lập vào tháng 8/2024.

Mitsubishi Xforce bảo vệ thành công vị trí bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B chạy xăng.

Còn với Yaris Cross, dù bán được 1.393 xe trong cùng kỳ nhưng con số này là không đủ để giúp mẫu xe Toyota bảo vệ được vị trí dù đã dẫn trước trong một thời gian dài.

Tính đến hết năm 2025, Xforce bàn giao tổng cộng 15.254 chiếc đến tay khách hàng Việt so với 14.601 của Yaris Cross. Kết quả này giúp mẫu xe nhà Mitsubishi có năm thứ hai liên tiếp đứng đầu doanh số ở nhóm SUV cỡ B chạy xăng.

Yếu tố then chốt để giúp Mitsubishi Xforce có màn bứt phá ngoạn mục là chính sách hỗ trợ 100% phí trước bạ từ hãng cho tất cả các phiên bản, gấp đôi so với Yaris Cross.

Cũng trong tháng 12 vừa qua, một mẫu SUV cỡ B khác gây chú ý là Hyundai Creta. Cụ thể, mẫu xe Hàn này bán được 1.696 xe, vượt Yaris Cross chỉ xếp sau Xforce. Tính chung cả năm 2025, Hyundai Creta bàn giao tổng cộng 9.046 xe, đứng thứ 4 phân khúc SUV cỡ B và thứ 3 nếu chỉ tính xe xăng.

Với phần còn lại của phân khúc SUV hạng B dùng động cơ đốt trong, các dòng xe như Honda HR-V, Kia Seltos hay bộ đôi Mazda CX-3 và CX-30 duy trì doanh số ở mức ổn định nhưng chưa tạo được áp lực thực sự lên nhóm dẫn đầu.

Bên cạnh những thương hiệu Nhật - Hàn vốn đã quen mặt, phân khúc xe đô thị cỡ B còn có sự góp mặt của các đại diện Trung Quốc và châu Âu như Lynk & Co 06, BYD Atto 2, Omoda C5, Haval Jolion, Geely Coolray, Skoda Kushaq hay Peugeot 2008. Một vài cái tên trong đó là tân binh mới gia nhập thị trường trong năm 2025, trở thành ‘làn gió mới’ góp phần khuấy động phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam.