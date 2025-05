Cục Quản lí Dược thu hồi nhiều lô mĩ phẩm vi phạm chất lượng được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội

TPO - Ngày 27/5, Cục Quản lí Dược (Bộ Y tế) đã ra thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc hàng loạt sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Theo đó, đình chỉ lưu hành và thu hồi lô sản phẩm sữa rửa mặt Adaphil Gentle Skin Cleanser chai 125ml, do chứa thành phần không đúng với hồ sơ công bố và lô mĩ phẩm Evit mù U - lọ 15ml do Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam sản xuất vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều thể tích. Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm mĩ phẩm G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask (loại 05 miếng, hộp 25g, số lô: CL06C7, hạn dùng: 18/12/2025) do sản phẩm có ghi nhãn không đúng với thành phần công bố.

Lô sản phẩm sữa rửa mặt Adaphil Gentle Skin Cleanser chai 125ml bị thu hồi mang số lô ADSX010324, ngày sản xuất 11/3/2024, hạn dùng đến 11/3/2027, do Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mĩ phẩm GAMMA (địa chỉ văn phòng: 18 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM; cơ sở sản xuất tại huyện Củ Chi, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất.

Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mĩ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi phát hiện lô sản phẩm nói trên chứa hai chất Methylparaben và Propylparaben, dù hai chất này không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố. Mẫu sản phẩm được lấy tại Nhà thuốc Châu Long 618 (số 481 Nguyễn Trãi, TP. Quảng Ngãi) và được kiểm nghiệm theo yêu cầu giám sát chất lượng trên địa bàn.

Cùng ngày, Cục Quản lí Dược (Bộ Y tế) có văn bản thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô mĩ phẩm Evit mù U - lọ 15ml do Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam sản xuất, vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều thể tích.

Theo thông báo, lô sản phẩm bị đình chỉ có các thông tin sau: tên sản phẩm: Evit mù U - Lọ 15ml; số tiếp nhận phiếu công bố: 18185/23/CBMP-HN; số lô: 010824; ngày sản xuất (NSX): 21/08/2024; hạn dùng (HSD): 21/08/2028 Tổ chức sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam. Địa chỉ trụ sở: 273 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Địa chỉ sản xuất: 192 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Lô sản phẩm bị lấy mẫu để kiểm tra tại Quầy thuốc GPP Cô Hằng (387 Phạm Văn Đồng, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) và Quầy thuốc Minh Tâm (chợ Hành Đức, huyện Nghĩa Hành) thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả kiểm nghiệm do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mĩ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thực hiện cho thấy sản phẩm không đạt chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều thể tích.

Ngày 27/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm mỹ phẩm G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask (loại 05 miếng, hộp 25g, số lô: CL06C7, hạn dùng: 18/12/2025 do thiếu các chất Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin so với hồ sơ đã đăng kí.

Sản phẩm mặt nạ G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask do C&Tech Corporation, Hàn Quốc sản xuất và được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại tầng lửng, cao ốc Đại Thanh Bình, số 911-913-915-917 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cục Quản lí Dược tiếp tục xử lí vi phạm với hai sản phẩm có nguy cơ gây hiểu nhầm là thuốc. Cụ thể, Hanayuki Shampoo, nhãn hàng Hanayuki Empire of Beauty, chai 300g (Số công bố: 780/24/CBMP-ĐN) và VB Soft & Silk, nhãn hàng Hanayuki Empire of Beauty, chai 150g (Số công bố: 792/24/CBMP-ĐN)

Hai sản phẩm này đã được ghi nhận vi phạm tại Biên bản kiểm tra số 91/BB-TTra ngày 22/5/2025. Hồ sơ vi phạm có dấu hiệu hình sự sẽ được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lí theo thẩm quyền.

Yêu cầu thu hồi, tiêu hủy và xử lí vi phạm

Cục Quản lí Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mĩ phẩm dừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm vi phạm, tiến hành thu hồi và tiêu hủy. Đồng thời, giám sát quá trình thực hiện và xử lí các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty GAMMA có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm sữa rửa mặt Adaphil Gentle Skin Cleanser chai 125ml trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đạt yêu cầu và báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lí Dược trước ngày 21/6/2025.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM giám sát việc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm của Công ty GAMMA, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mĩ phẩm số 001454/23/CBMP-HCM và kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mĩ phẩm của công ty theo đúng quy định pháp luật. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được báo cáo về Cục Quản lí Dược trước ngày 6/7/2025.

Phía Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi đến tất cả các nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Evit mù U - Lọ 15ml; tiếp nhận và thu hồi toàn bộ lô sản phẩm không đạt chất lượng; gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lí Dược trước ngày 21/6/2025.

Cục cũng yêu cầu Sở Y tế TP. Hà Nội có trách nhiệm giám sát việc thực hiện thu hồi của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lí mĩ phẩm trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp này; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lí Dược trước ngày 6/7/2025.

Công ty VB Group phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ các điểm phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị thu hồi và biệt trữ, bảo quản cho đến khi có chỉ đạo tiêu hủy từ cơ quan chức năng. Báo cáo kết quả thu hồi trước ngày 26/6/2025 cho Cục Quản lí Dược.

Khuyến cáo người tiêu dùng

Methylparaben và Propylparaben là các chất bảo quản thường được sử dụng trong mĩ phẩm, tuy nhiên việc không công bố các chất này trong hồ sơ sản phẩm khi đăng ký lưu hành là hành vi vi phạm quy định về quản lí mĩ phẩm. Việc cố tình hoặc vô ý không khai báo thành phần có thể gây rủi ro cho người sử dụng, đặc biệt với các đối tượng có cơ địa nhạy cảm hoặc dị ứng với paraben.

Cục Quản lí Dược khuyến cáo người tiêu dùng hiện đang sử dụng sản phẩm Evit mù U - lọ 15ml thuộc lô số 010824 cần ngưng sử dụng và liên hệ nơi mua để trả lại sản phẩm. Đồng thời, cần thận trọng trong việc lựa chọn mĩ phẩm, ưu tiên mua sản phẩm rõ nguồn gốc, được công bố chất lượng và kiểm định đạt chuẩn.