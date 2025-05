Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lazada, Shopee gỡ hàng loạt sản phẩm chức năng chưa được cấp phép

TPO - Ngày 27/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam và Công ty TNHH Shopee, yêu cầu hai sàn thương mại điện tử này khẩn trương rà soát, gỡ bỏ một loạt sản phẩm thực phẩm chức năng chưa được cấp phép lưu hành theo quy định.

Qua công tác hậu kiểm, cơ quan chức năng phát hiện trên các nền tảng Lazada và Shopee đang quảng cáo, kinh doanh nhiều sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm. Các sản phẩm bị nêu tên gồm:

Omega 3-6-9 1600mg

Natto Kinase 4000fu

Estroven – Complete Multi – Symptom

Kirkland Glucosamine 1500mg & Chondroitin 1200mg

Glucosamine 1500mg With MSM 1500mg

Theo Cục An toàn thực phẩm, việc kinh doanh các sản phẩm chưa công bố là vi phạm quy định pháp luật, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, cơ quan này đã yêu cầu cả hai công ty Lazada và Shopee: ngừng ngay việc kinh doanh, quảng cáo những sản phẩm nêu trên; chỉ được phép kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cấp giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm, hoặc đã được cập nhật đầy đủ trên hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm của cơ quan quản lí; thực hiện nghiêm túc công văn số 2791/ATTP-SP ngày 14/11/2024 mà Cục đã gửi trước đó về quản lí kinh doanh thực phẩm chức năng trên nền tảng thương mại điện tử.

Đồng thời, trước ngày 30/5/2025, hai công ty phải gửi báo cáo bằng văn bản về quá trình rà soát và kết quả xử lí các vi phạm trên về Cục An toàn thực phẩm.

Đây không phải là lần đầu tiên các sàn thương mại điện tử bị cơ quan chức năng “tuýt còi” vì kinh doanh thực phẩm chức năng chưa rõ nguồn gốc, chưa công bố chất lượng.

Ông Chu Quốc Thịnh, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường giám sát và xử lí nghiêm các vi phạm, nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng trong môi trường mua sắm trực tuyến.