Pháp luật

Google News

Cục An ninh mạng mời công ty luật đại diện Rapper Negav - 'anh trai say hi' làm việc

Minh Đức
TPO - Chiều 21/8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang mời làm việc với Công ty Luật TNHH PN Legal cùng các cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ nội dung một văn bản lan truyền trên không gian mạng có đề cập đến ông Đặng Thành An (NEGAV).

Trước đó, Văn phòng luật PN Legal, theo ủy quyền của NEGAV, đã phát đi thông báo cho rằng nghệ sĩ này đã làm việc với Cục A05 và được hướng dẫn “tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đóng góp cho xã hội”. Thông báo cũng khẳng định những thông tin tiêu cực liên quan đến NEGAV thời gian qua là “vi phạm pháp luật” và sẽ “bị A05 xử lý”.

screen-shot-2025-08-21-at-210305.png
Một công ty luật tự nhận là được Negav (Đặng Thành An) ủy quyền để xử lý các thông tin về anh. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, văn bản của công ty luật có dấu hiệu cắt ghép, trích dẫn lại nội dung từ năm 2024, khiến thông tin trong thông báo ngày 21/8/2025, có thể gây hiểu nhầm, không chính xác về ý kiến của Cục A05.

Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang làm việc với PN Legal và các cá nhân có liên quan để làm rõ vụ việc.

Đặng Thành An lấy nghệ danh là Negav, hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper. Sau chương trình thực tế Hành Trình Rực Rỡ, Anh Trai Say Hi, Negav được nhiều khán giả dành sự quan tâm.

Minh Đức
