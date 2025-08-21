Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cụ bà 82 tuổi háo hức chờ xem tổng hợp luyện

Xuân Tùng
Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - “Lần đầu tiên tôi được đi xem tổng hợp luyện. Tôi cũng đã đợi từ rất lâu rồi để được chứng kiến khoảnh khắc này”, cụ bà Trần Thị Niên (82 tuổi), quê gốc Thái Bình, hiện sinh sống tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, xúc động chia sẻ niềm vui khi được đón chờ, xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80.

Hàng nghìn người dân đang "phủ đỏ" trên một số tuyến phố trung tâm Hà Nội để giữ chỗ chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Giữa rừng cờ hoa trong niềm tự hào cất cao ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng", hình ảnh cụ bà Trần Thị Niên (82 tuổi, hiện sinh sống tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) ngồi trên xe lăn chăm chú đón đợi đã thu hút sự chú ý.

Ở tuổi 82, khi mái tóc đã bạc trắng và đôi chân không còn nhanh nhẹn, cụ bà với ánh mắt mong ngóng, háo hức. Chia sẻ với PV Tiền Phong, bà Niên cho biết: “Lần đầu tiên tôi được đi xem tổng hợp luyện. Tôi cũng đã đợi từ rất lâu rồi để được chứng kiến khoảnh khắc này”, bà Niên nói, giọng đầy xúc động.

Dù chưa từng tham gia bộ đội hay thanh niên xung phong, bà cho biết mình từng là công nhân trong thời chiến. Bà cũng nhiều lần vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do tuổi cao, sức yếu, con cháu không dám đưa bà đi vì lo sợ bà mệt. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của người giúp việc, bà vẫn có mặt từ sớm để hoà vào không khí tự hào dân tộc.

gen-h-z6930451044942-b8d08b2564599566df301f03ae8276a0.jpg
gen-h-z6930451194178-e7ef4f2f46764a41c9bbe86c2f515b44.jpg
gen-h-z6930451205517-b550fc3e060ad8fb52901ec5cdacae74.jpg
Cụ bà Trần Thị Niên (82 tuổi, hiện sinh sống tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) đã nhận được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng trong quá trình di chuyển, lựa chọn vị trí trước giờ tổng hợp luyện. Ảnh: Xuân Tùng
gen-h-z6930421638929-4996a094f8d753501173ab43a974f8ea.jpg
gen-h-z6930421666796-5a3b927a5b557a3183a9c506fed38c74.jpg
gen-h-z6930421699501-52577860ec105387a4174aaa10a0354a.jpg
Không khí háo hức, sôi động trước giờ tổng hợp luyện. Ảnh: Xuân Tùng
gen-h-z6930341906268-b9bfdd9bccce20f97e43fc32eb94430e.jpg
gen-h-z6930377237449-339c95bb5bb34517a89751183d5dc867.jpg
gen-h-z6930415176393-37596fa76487670fcc389a759bb0d56d.jpg
Người dân đứng kín các tuyến đường đợi từ 15h chiều.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành (Lễ kỷ niệm) vào 6h30 ngày 2/9.

Theo Ban Tổ chức, Tổng hợp luyện lần 1 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 21/8 (thứ Năm); Tổng hợp luyện lần 2 lúc 20h ngày 24/8 (Chủ Nhật); Sơ duyệt lúc 20h ngày 27/8 (thứ Tư); Tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8 (thứ Bảy).

Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8 (sớm hơn 5h30 so với thông báo trước).

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Xuân Tùng
Châu Linh Châu Linh
#diễu binh Hà Nội #tổng hợp luyện #Cách mạng Tháng Tám #quốc khánh 2/9 #cụ bà 82 tuổi #Lễ kỷ niệm 80 năm #tự hào dân tộc

