CSGT Quảng Ninh yêu cầu xe chở đất chạy đúng tuyến sau phản ánh của Báo Tiền Phong

TPO - Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra thực tế và yêu cầu nhà thầu chạy đúng tuyến đường công vụ, không chạy vào đường dân sinh sau phản ánh của Báo Tiền Phong.

Chiều 10/12, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết sau khi nhận được phản ánh của Báo Tiền Phong, đơn vị đã trực tiếp xuống tuyến đường thuộc khu Mỏ Đông, phường Hoành Bồ và ghi nhận đúng thực tế như Báo Tiền Phong đã phản ánh.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 2, cho biết trước khi dự án này được triển khai, lực lượng chức năng đã yêu cầu các đơn vị vận tải và nhà thầu thi công ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, chở đúng trọng tải và che chắn cẩn thận trước khi chạy ra đường. Tuy nhiên một số xe trong quá trình vận chuyển đã để rơi đất đá ra đường gây bụi bẩn.

Đối với phản ánh xe tải chạy vào đường dân sinh, trong đó có qua cầu sắt Đồng Giang, Đội CSGT yêu cầu nhà thầu bố trí lại tuyến cho các xe chở vật liệu chạy trên đường công vụ, không được phép chạy ra tuyến đường dân sinh gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân và mất an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT Quảng Ninh kiểm tra tuyến đường và yêu cầu xe tải không đi vào đường dân sinh sau phản ánh của Báo Tiền Phong.. Ảnh: Quốc Nam.

“Chúng tôi dự kiến ngay trong ngày mai (tức hôm nay ngày 11/12) sẽ mời chính quyền phường Hoành Bồ, chủ đầu tư và nhà thầu vận tải đến làm việc, bố trí lại tuyến đường hợp lý”, đại diện Đội CSGT đường số 2 thông tin.

Ngoài ra, sau khi bố trí lại hướng tuyến, lực lượng CSGT sẽ phối hợp cùng chính quyền phường Hoành Bồ yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức hoàn nguyên lại các vị trí sụt lún để đảm bảo người dân tham gia giao thông trên tuyến an toàn.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 2, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua đội đã tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm, quyết liệt, hiệu quả đối với các hành vi vi phạm trong đó có xe chở quá khổ, quá tải là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT đã phát hiện kiểm tra, xử lý 24.150 trường hợp vi phạm, phạt tiền 102.634.695.000 đồng, tước GPLX 565 trường hợp, tạm giữ 7.958 phương tiện.

Như Báo Tiền Phong đã phản ánh, mỗi ngày hàng chục chiếc xe tải chở vật liệu cuốn theo bụi bẩn chạy qua tuyến đường dân sinh thuộc phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh làm hư hỏng đường sá, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận tuyến đường phải oằn mình chịu đựng đoàn xe chở vật liệu ngày đêm quần thảo. Xe được che chắn sơ sài nên mỗi khi di chuyển trên đường làm vương vãi nhiều đất cát xuống mặt đường. Trời nắng, mỗi lần xe đi qua đều cuốn theo bụi mù mịt, trời mưa thì cả tuyến đường trở nên lầy lội, trơn trượt.

Xe chở đất chạy qua cầu sắt Đồng Giang gây mất an toàn tải trọng cho cầu. Ảnh: Quốc Nam.

Đặc biệt xe tải chở đất đi qua cầu sắt Đồng Giang có thiết kế tải trọng dưới 7 tấn gây nguy cơ gây mất an toàn. Qua tìm hiểu, những xe này đang vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng cho dự án đường nối đường Tỉnh lộ 342 với Quốc lộ 279. Do không có đường công vụ riêng biệt nên xe chở vật liệu cho dự án phải đi chung với đường giao thông dân sinh.

Người dân sinh sống trên tuyến đường, cho biết rất ủng hộ Nhà nước triển khai dự án làm đường nhưng cũng cần giải quyết vấn đề xe chở vật liệu phục vụ dự án làm rơi vãi trên đường tích tụ lâu ngày. Ngoài ra, đại diện khu dân cư kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sớm khắc phục trả lại hiện trạng tuyến đường và yêu cầu các nhà thầu cho xe đi vào tuyến đường công vụ, không đi vào tuyến đường dân sinh của người dân để đảm bảo an toàn giao thông