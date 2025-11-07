Coteccons – Kết quả kinh doanh quý 1 năm tài chính 2026 tăng trưởng ấn tượng

Sau quý đầu tiên của năm tài chính 2026, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) đã ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng: lợi nhuận sau thuế đạt 294 tỷ đồng, tăng 216,7% so với cùng kỳ, và là mức lợi nhuận quý cao nhất trong 5 năm.

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.452 tỷ đồng, tăng 56,6%, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường xây dựng và hiệu quả trong quản trị chi phí của Coteccons. Biên lợi nhuận gộp giữ ổn định ở 4,32%, cho thấy khả năng kiểm soát tốt chi phí đầu vào dù ngành vẫn đối mặt với áp lực giá vật liệu và nhân công.

Coteccons ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong Quý I năm tài chính 2026 – lợi nhuận quý cao nhất trong 5 năm

Backlog kỷ lục – nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Kết thúc quý I năm tài chính 2026, backlog của Coteccons đạt 51.600 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử – đảm bảo nguồn công việc dồi dào cho những năm tiếp theo.

Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Danh mục dự án trải dài từ các dự án dân dụng, công nghiệp đến các công trình hạ tầng tầm quốc gia như Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Phú Quốc, Nhà để xe và nhà ga hàng hoá Sân bay quốc tế Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Trung tâm Hội nghị APEC.

Trung tâm Hội nghị APEC (S2, S3, S4)

Đặc biệt, 95,3% giá trị hợp đồng mới đến từ các chủ đầu tư truyền thống, khẳng định uy tín và năng lực tổng thầu hàng đầu của Coteccons.

Chu kỳ tăng trưởng mới – định giá lại giá trị Coteccons

Coteccons bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với ba yếu tố cốt lõi:

Backlog kỷ lục và tỷ lệ repeat sales cao, đảm bảo dòng doanh thu ổn định. Tái cấu trúc hoàn tất, quản trị chi phí và hiệu quả vận hành được nâng cấp toàn diện. Định hướng dài hạn mở rộng sang hạ tầng – đầu tư công, global và đầu tư, nâng tầm mô hình kinh doanh.

Từ nền tảng tăng trưởng bền vững, Coteccons tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong của ngành xây dựng Việt Nam - không chỉ ở quy mô, mà ở chất lượng quản trị, minh bạch thông tin và cam kết đồng hành cùng cổ đông dài hạn.