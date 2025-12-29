Core Media – Đối tác tin cậy trong dịch vụ mạng xã hội Facebook và TikTok

Ngày nay, Facebook và TikTok không chỉ còn là nền tảng chia sẻ nội dung hay giải trí, mà đã trở thành kênh hoạt động trung tâm của nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Từ bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân cho đến chăm sóc khách hàng, mọi hoạt động đều gắn chặt với tài khoản mạng xã hội. Trong bối cảnh đó, Core Media được biết đến là đơn vị cung cấp giải pháp chuyên sâu về Facebook và TikTok, đóng vai trò đối tác tin cậy của cá nhân và doanh nghiệp.

Core Media – Đối tác đồng hành chuyên sâu về Facebook & TikTok

Thay vì marketing dàn trải hay chạy quảng cáo ngắn hạn, Core Media tập trung giải quyết trực tiếp các “điểm nghẽn” trong hành trình người dùng, hướng đến bảo vệ tài sản số và xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Core Media phát triển hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh Facebook và TikTok – hai nền tảng nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu kinh nghiệm vận hành.

Giới thiệu về Core Media – Đơn vị cung cấp giải pháp mạng xã hội cho cá nhân và doanh nghiệp

Một chiến lược marketing hiệu quả giúp thương hiệu xuất hiện đúng thời điểm, đúng nền tảng và đúng đối tượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thông tin dày đặc, nội dung thiếu định hướng dễ bị người dùng bỏ qua.

Core Media tập trung phân tích ngành nghề, hành vi người dùng và mục tiêu kinh doanh để xây dựng giải pháp linh hoạt, phù hợp với từng thương hiệu, góp phần nâng cao giá trị trên môi trường số.

Các dịch vụ truyền thông nổi bật tại Core Media

Với định hướng trở thành đơn vị dịch vụ mạng xã hội chuyên sâu, Core Media cung cấp hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ quảng cáo, quản trị rủi ro đến phát triển thương hiệu.

Quảng cáo Facebook & TikTok Ads

Core Media triển khai quảng cáo đa dạng định dạng, tối ưu ngân sách và nội dung theo từng mục tiêu cụ thể. Quy trình triển khai được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ chính sách nền tảng.

Khôi phục tài khoản Facebook/TikTok bị hack, bị khóa, vô hiệu hóa

Tài khoản mạng xã hội được xem là tài sản số quan trọng của cá nhân và doanh nghiệp. Core Media hỗ trợ xử lý các trường hợp tài khoản bị hack, bị khóa hoặc vô hiệu hóa bằng quy trình minh bạch, an toàn

Xử lý truyền thông – gỡ bỏ nội dung tiêu cực

Trước sự gia tăng của tin giả, tài khoản giả mạo và thông tin sai lệch, Core Media cung cấp giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông, hỗ trợ xóa bài viết và bảo vệ uy tín thương hiệu trên môi trường số.

Hỗ trợ xác minh tích xanh Facebook & TikTok

Tích xanh không chỉ là dấu hiệu xác thực mà còn góp phần gia tăng mức độ tin cậy với khách hàng. Core Media đồng hành cùng cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng hồ sơ, hoàn thiện điều kiện và hỗ trợ xác minh theo đúng quy định của nền tảng.

Tăng tương tác thật – phát triển kênh bền vững

Core Media cung cấp giải pháp tăng tương tác thật như like, follow, comment, view một cách an toàn, giúp kênh mạng xã hội phát triển tự nhiên.

Xây dựng Fanpage và kênh TikTok chuẩn SEO

Từ định hướng nội dung đến xây dựng lịch đăng bài, Core Media hỗ trợ Fanpage và kênh TikTok đạt hiệu quả cao.

Core Media – Đối tác đồng hành kiến tạo giá trị thương hiệu bền vững

Điểm khác biệt của Core Media nằm ở tư duy chiến lược và cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm. Mỗi dự án được xây dựng dựa trên mục tiêu, nguồn lực và tầm nhìn dài hạn, ưu tiên giải pháp giúp thương hiệu phát triển bền vững.

Đội ngũ Core Media sở hữu kinh nghiệm thực chiến trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại điện tử, dịch vụ đến thương hiệu cá nhân. Ngoài ra, Core Media luôn cập nhật xu hướng mới, chính sách mới và công nghệ mới để đảm bảo khách hàng không bị tụt lại phía sau. Không chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ, Core Media đóng vai trò như người bạn đồng hành, sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và cùng khách hàng vượt qua những thách thức trong quá trình xây dựng thương hiệu trên Facebook và TikTok.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 5A, Ngh. 193/192 Đ. Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0333 74 3333

Email : dinhtrientq@gmail.com

Website: coremediavietnam.vn