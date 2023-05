Công nhân ‘đứng hình’ nghe sếp đọc thông báo đóng cửa doanh nghiệp

TPO - Một công ty đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương tập hợp công nhân lao động lại rồi đọc thông báo phải ngưng hoạt động vì khó khăn khiến mọi người có mặt “đứng hình”.

Ngày 10/5, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài gần 40 giây ghi lại cảnh lãnh đạo một công ty thông báo phải ngưng hoạt động trước mặt các công nhân lao động. Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng, nhiều người bày tỏ sự thương cảm cho công nhân trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Trong clip, đại diện lãnh đạo công ty thông báo về tình hình hoạt động của công ty với nội dung: “Công ty TNHH Say Fashion Việt Nam thông báo, do tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước khó khăn, công ty không có đơn hàng trong 1 thời gian dài. Công ty không có khả năng duy trì kinh phí để tiếp tục hoạt động. Vì vậy, Ban Giám đốc công ty thông báo tới tất cả anh chị em công nhân, công ty sẽ ngừng hoạt động toàn bộ từ ngày 20/6/2023".

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, các công nhân đứng lặng nghe tin công ty gặp khó khăn phải dừng hoạt động.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, sự việc trên xảy ra tại Công ty TNHH Say Fashion Việt Nam ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - cho biết, đơn vị đã trực tiếp xuống công ty để nắm thông tin sự việc. Hiện công đoàn đang phối hợp để giải quyết các chế độ và giới thiệu việc làm mới cho công nhân lao động.

Được biết, công ty này có 190 công nhân lao động. Doanh nghiệp thông báo sẽ ngưng hoạt động từ ngày 20/6/2023, hợp đồng đến hạn không tái ký. Công ty này không nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), không nợ lương. Doanh nghiệp này dự kiến sẽ chi hỗ trợ khó khăn khoảng 500 triệu đồng cho số lao động làm việc lâu năm có nhiều đóng góp cho công ty.

Công đoàn cơ sở công ty đã quyết toán tài chính năm 2022. Quỹ Công đoàn dự kiến còn khoảng 400 triệu đồng (sau khi thực hiện nghĩa vụ đóng kinh phí, đoàn phí đến tháng 6/2023. Ban chấp hành CĐCS dự kiến sẽ xin ý kiến cho chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn khi công ty ngưng hoạt động. Tuy nhiên, hiện công ty và công đoàn cơ sở chưa thông báo chính thức về vấn đề này.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã hướng dẫn công đoàn ngành dệt may kết nối các doanh nghiệp may mặc xung quanh đang có nhu cầu tuyển dụng với công đoàn cơ sở Công ty TNHH Say Fashion để hỗ trợ người lao động tìm việc làm mới sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty TNHH Say Fashion Việt Nam.