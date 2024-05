Vì sao Công an TPHCM yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án Aqua City của Novaland?

TPO - Theo đại diện Novaland, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TPHCM đang thực hiện công tác xác minh thông tin theo trình tự, thủ tục luật định để có phản hồi chính thức đến khách hàng tại dự án Aqua City. Novaland đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để làm rõ.

Khách hàng gửi đơn tố cáo

Liên quan đến thông tin Công an TPHCM yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án Khu đô thị Aqua City Đồng Nai, trao đổi với PV Tiền Phong sáng 8/5, đại diện Tập đoàn Novaland cho biết, trong bối cảnh khó khăn của thị trường 2 năm qua, với sự chia sẻ cảm thông của khách hàng, đối tác và cùng với chỉ đạo của Chính phủ, Tổ công tác của Chính Phủ, những khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản từng bước được tháo gỡ.

Đối với các cụm dự án do Tập đoàn Novaland là đơn vị phát triển như dự án Aqua City Đồng Nai, dự án NovaWorld Phan Thiet Bình Thuận, dự án NovaWorld Ho Tram Bà Rịa - Vũng Tàu hay các dự án tại địa bàn TPHCM đều đang được triển khai thi công xây dựng trở lại và nằm trong danh sách ưu tiên tháo gỡ pháp lý của các bộ, ngành và chính quyền địa phương nơi có dự án.

“Tuy nhiên, chúng tôi rất hiểu dưới áp lực khó khăn về tài chính kéo dài, một số ít khách hàng không đủ kiên nhẫn đồng hành cùng công ty. Họ đã không chọn cách thức giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng dân sự tại cơ quan tòa án hoặc trọng tài, thay vào đó gửi đơn đến các cơ quan chức năng, trong đó có Cơ quan CSĐT Công an TPHCM. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang thực hiện công tác xác minh thông tin theo trình tự, thủ tục luật định để có phản hồi chính thức đến khách hàng. Chúng tôi đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để làm rõ”, đại diện Novaland nói.

Trước đó, từ đơn tố cáo của bà T. T. T. A. (trú phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) và nhiều cá nhân, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có yêu cầu gửi Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Khu đô thị Aqua City.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu, từ trước đến nay Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai có thực hiện việc giao đất để thực hiện dự án Khu đô thị Aqua City thuộc phường Long Hưng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với các doanh nghiệp sau hay không:

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Khang (mã số thuế: 0311793136), Công ty CP Đầu tư Địa ốc Nova (mã số thuế: 0303579474), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Phát (mã số thuế:0313174621), Công ty TNHH Thành phố Aqua (mã số thuế: 3600994616), Công ty TNHH Tư vấn Long Hưng Phát (mã số thuế: 0315440822);

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát (mã số thuế: 0308946047), Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức (mã số thuế: 0313654071), Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn (mã số thuế: 0313522847), Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (mã số thuế: 0314282926), Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh (mã số thuế: 0313007973).

Nếu có, dự án trên do đơn vị nào là chủ đầu tư, thông tin địa chỉ cụ thể của khu đất và cung cấp hồ sơ giao đất để thực hiện dự án nêu trên? Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng phải cho biết rõ nguồn gốc, quy hoạch sử dụng đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các cá nhân, đơn vị có liên quan tại khu đất nêu trên.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp các tài liệu khác có liên quan đến dự án Khu đô thị Aqua City. Văn bản phúc đáp và tài liệu kèm theo (đối với bản photo cần đóng dấu sao y bản chính và giáp lại) đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được văn bản Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Dự án sống còn

Hồi tháng 2/2023, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland - cho biết, sau 2 năm COVID-19, các doanh nghiệp đã bị bào mòn cộng thêm sự bất ổn của thế giới hay lạm phát tăng cao, Chính phủ đã ra các đối sách và ngay lập tức tác động mạnh đến doanh nghiệp.

Ông Nhơn khẳng định trong giai đoạn này, doanh nghiệp chỉ xin hỗ trợ về cơ chế để tự vượt qua. Cụ thể, Novaland xin Thủ tướng khẩn cấp xem xét các kiến nghị, gồm xin Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định cho phép các ngân hàng giãn, hoãn và giữ nguyên các nhóm nợ cho các dự án bất động sản 2-3 năm; chỉ đạo tháo gỡ pháp lý tận gốc cho các dự án trên địa bàn cả nước.

“Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chọn Khu đô thị Aqua City ở Đồng Nai để Tổ công tác của Thủ tướng thí điểm tháo gỡ khó khăn và Novaland mong ước thời gian tháo gỡ trong 1 tháng. Đây là mấu chốt, là dự án sống còn của Novaland trong thời điểm hiện nay, nếu dự án này được tháo gỡ sẽ là đầu mối tháo gỡ toàn bộ các khó khăn của Novaland để doanh nghiệp hoàn thiện dự án, thực hiện nghĩa vụ trả nợ trái phiếu, ngân hàng...”, ông Nhơn đề xuất.

Từ đầu năm 2023, trên tinh thần tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh Đồng Nai đã cho phép chủ đầu tư được lập và trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 song song với việc thực hiện phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu C4.

Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền đã tạo điều kiện cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, bán hàng đối với các hạng mục phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt để thực hiện đầy đủ cam kết với khách hàng.

Đến ngày 4/11/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã ra thông báo xác nhận 752 căn nhà ở thấp tầng tại dự án Aqua City đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Cuối năm 2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành 2 quyết định giao đất thuộc phân khu 1, phân khu 2 của Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp cù lao Phước Hưng (hay còn gọi là khu đảo Phượng Hoàng).

Hai khu này thuộc dự án Aqua City, giao cho Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Khang và Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va để tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Cụ thể, quyết định 2849 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi ký, giao cho Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Khang hơn 31,4 ha để tiếp tục làm đường, cây xanh, khu thể dục thể thao, hành chính… Tương tự, quyết định số 2851 giao cho Novaland 22,5 ha để phát triển hạ tầng. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.