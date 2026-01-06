Công nghệ dẫn lối - Agribank bứt phá chuyển đổi số năm 2025

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa ngành tài chính Việt Nam. Trong dòng chảy đó, bên cạnh sứ mệnh phát triển “tam nông” truyền thống, Agribank đã vươn mình trở thành một trong những định chế tài chính tiên phong về công nghệ, tạo nên một cuộc bứt phá ngoạn mục trong “cuộc đua” chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham quan khu vực triển lãm thành tựu chuyển đổi số của Agribank tại Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, 4 năm triển khai Đề án 06

Từ định hướng chiến lược đến hành động đột phá

Quyết định số 620/QĐ-HĐTV-NHS năm 2022 của Hội đồng thành viên Agribank về Kế hoạch Chuyển đổi số tại Agribank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là văn bản chiến lược đặt nền móng cho toàn bộ lộ trình chuyển đổi số tại Agribank, định hướng triển khai các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng số và lan tỏa văn hóa số trong toàn hệ thống. Khác với giai đoạn thử nghiệm trước đó, năm 2025 ghi dấu ấn của Agribank bằng việc thực thi quyết liệt Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học công nghệ. Agribank đã xác định công nghệ là “hệ điều hành” cho mọi hoạt động kinh doanh. Từ định hướng đó, Agribank đã triển khai đồng bộ các hoạt động đào tạo, truyền thông, thi đua và hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng số.

Với vai trò Ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu, Agribank xác định rõ trách nhiệm tiên phong trong chuyển đổi số, phổ cập kiến thức, nâng cao năng lực và xây dựng văn hóa số toàn hệ thống thông qua chương trình “Bình dân học vụ số”. Chương trình hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản và nâng cao, giúp người lao động thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Theo đó, các nội dung đào tạo được đổi mới toàn diện, gắn với thực tiễn hoạt động và yêu cầu chuyển đổi số của Agribank giai đoạn 2025-2030. Cùng với đó, Hội nghị chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Hội nghị phát triển khách hàng và chuyển đổi số được tổ chức tại Trụ sở chính Agribank đã góp phần tuyên truyền, phát động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, lan tỏa thông điệp chuyển đổi số và “Bình dân học vụ số” đến khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Nếu như các ngân hàng khác bứt phá chuyển đổi số bằng cách thu hút người dùng đô thị, thì với chương trình “Bình dân học vụ số”, Agribank đã tạo ra sự khác biệt nhờ thành công trong việc đưa công nghệ cao đến “tận tay” những người nông dân - tệp khách hàng vốn được coi là khó tiếp cận nhất với công nghệ. Với việc triển khai hơn 60 điểm giao dịch lưu động, Agribank đã đưa dịch vụ ngân hàng, đặc biệt ngân hàng số, đến gần hơn với người dân tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; kết hợp truyền thông, giáo dục tài chính số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ an toàn, phòng tránh rủi ro giao dịch, qua đó lan tỏa kỹ năng số tới cộng đồng.

Qua Chương trình "Bình dân học vụ số", Agribank phủ sóng tài chính số khắp làng quê

Trong năm 2025, Agribank tiếp tục triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp VNeID, chuẩn hóa dữ liệu cho hơn 10,2 triệu khách hàng cá nhân và 143.693 khách hàng tổ chức, phát triển tính năng định danh - xác thực điện tử (mở tài khoản trên VNeID, qua Agribank Plus có xác thực VNeID, liên kết chi trả an sinh xã hội, thí điểm Cổng ký số tập trung). Sự bứt phá của Agribank không chỉ là câu chuyện riêng của một ngân hàng, mà còn tạo ra những tác động lan tỏa tích cực. Nhờ chuyển đổi số, tỉ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đạt gần 87% vào cuối năm 2025. Agribank đóng vai trò then chốt trong việc xóa nhòa khoảng cách công nghệ giữa thành thị và nông thôn, góp phần tích cực thúc đẩy tài chính toàn diện. Bên cạnh đó, việc tự động hóa giúp Agribank tối ưu hóa chi phí vận hành, từ đó có thêm nguồn lực để triển khai các gói tín dụng lãi suất thấp hỗ trợ doanh nghiệp. Và hơn hết, với “lá chắn” bảo mật đa lớp và xác thực sinh trắc học theo dữ liệu dân cư, Agribank đã tạo ra một môi trường giao dịch an toàn, củng cố niềm tin của người dân vào nền kinh tế số.

Agribank không ngừng mở rộng kết nối và ứng dụng VNeID trong toàn bộ quá trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

Chuyển đổi số từ công tác đào tạo

Agribank cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch biên soạn, số hóa hệ thống học liệu bổ sung phục vụ đào tạo trong giai đoạn chuyển đổi số, bao gồm: tài liệu chuyên môn, bài giảng điện tử, học liệu số hóa được rà soát, cập nhật, chuẩn hóa theo từng lĩnh vực nghiệp vụ, bảo đảm thống nhất, hiện đại, dễ tiếp cận. Hệ thống E-Learning luôn được mở rộng, phục vụ nhu cầu tự học, bồi dưỡng kỹ năng số, hỗ trợ triển khai hiệu quả Chương trình “Bình dân học vụ số”.

Đối với người lao động toàn hệ thống, Agribank triển khai 41 chương trình đào tạo cho 97.769 lượt cán bộ về công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, kỹ năng số, ứng dụng AI, kỹ năng chăm sóc khách hàng trong môi trường số, chuẩn hóa tác phong. Số lao động tự đào tạo tại đơn vị về lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số là 24.013 lượt người, góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình “Bình dân học vụ số” về nâng cao tư duy và kỹ năng số.

Đối với lãnh đạo cấp cao, Agribank tổ chức 3 chương trình đào tạo chuyên biệt, trang bị kiến thức lãnh đạo trong môi trường số, hỗ trợ hoạch định chính sách và điều hành theo định hướng chuyển đổi số. Chương trình “Nữ lãnh đạo Agribank trong kỷ nguyên số” được tổ chức cho 40 nữ lãnh đạo, góp phần nâng cao năng lực hội nhập và chủ động chuyển đổi số cho đội ngũ này.

Các đại biểu làm việc nhóm tại chương trình tập huấn “Nữ lãnh đạo Agribank trong kỷ nguyên số”

Đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, Agribank ưu tiên tuyển dụng nhân sự CNTT, dữ liệu, phân tích nghiệp vụ; mở rộng hợp tác với các trường đại học lớn trong lĩnh vực CNTT, ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Kinh tế Quốc dân triển khai Đề án Chiến lược và Khung chương trình đào tạo nguồn nhân lực đến năm 2040, tăng tỷ trọng các chương trình về chuyển đổi số, an toàn thông tin, AI, phân tích dữ liệu, quản lý dự án công nghệ.

Song song với đó, Agribank duy trì truyền thông thường xuyên trên các kênh nội bộ như Fanpage chi nhánh, bản tin điện tử, nhóm nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và khuyến khích người lao động tích cực tham gia Phong trào “Bình dân học vụ số”. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ, phong trào “Bình dân học vụ số” đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao kỹ năng số và hỗ trợ đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao. Đối với khách hàng, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, Agribank tập trung truyền thông về sử dụng ngân hàng số an toàn, thanh toán không dùng tiền mặt và cảnh báo lừa đảo trực tuyến, gắn việc triển khai Phong trào với nhiệm vụ phổ cập tài chính số cho cộng đồng.

Hội thi "Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số" góp phần lan tỏa tinh thần học hỏi, làm chủ công nghệ và cùng chung tay đưa Agribank vững bước trên hành trình chuyển đổi số

“Cánh chim đầu đàn” trong chuyển đổi số

Tại Agribank, Ban Ngân hàng số là đơn vị đầu mối trực tiếp nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó đóng góp quan trọng vào kết quả triển khai Đề án 06 về kết nối, ứng dụng dữ liệu tại Agribank. Các giải pháp đã triển khai góp phần nâng cao hiệu quả định danh, xác thực khách hàng, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Những đóng góp này đã được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao trong thời gian vừa qua. Hệ thống Quản lý xác thực do Ban Ngân hàng số lập trình phát triển đã được nhiều giải thưởng uy tín công nhận và trao thưởng (Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, Giải thưởng Sao Khuê), được công nhận là sáng kiến cấp ngành.

Ban Ngân hàng số cũng chính là đơn vị trực tiếp xây dựng và triển khai các mô hình ngân hàng số tại Agribank, ứng dụng nền tảng công nghệ góp phần mở rộng hệ sinh thái số, gia tăng trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó, Ban Ngân hàng số trực tiếp triển khai các giải pháp công nghệ then chốt, phát triển tính năng và mở rộng kết nối dịch vụ với các công ty Fintech, tổ chức trung gian thanh toán, góp phần từng bước kiến tạo hệ sinh thái ngân hàng số liền mạch, xuyên suốt, an toàn, tiện lợi với chi phí hợp lý cho khách hàng. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả nổi bật. Trong 11 tháng đầu năm 2025, Ban đã kết nối mới và mở rộng hợp tác với 1.467 đối tác, xử lý gần 80,88 triệu giao dịch, với tổng doanh số vượt 73,31 nghìn tỷ đồng. Các con số ấn tượng này không chỉ khẳng định hiệu quả triển khai thực chất, mà còn thể hiện rõ vai trò tiên phong về đổi mới sáng tạo, năng lực làm chủ công nghệ và đóng góp quan trọng của Ban Ngân hàng số trong việc mở rộng hệ sinh thái công nghệ số của Agribank, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp…

Agribank khẳng định vị thế tiên phong về công nghệ qua giải thưởng danh giá: Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Cùng với “cánh chim đầu đàn” là Ban Ngân hàng số, những nỗ lực không ngừng của các đơn vị trong toàn hệ thống Agribank trong hành trình chuyển đổi số bứt phá, thành tựu của Agribank đã được ghi nhận rộng rãi thông qua nhiều giải thưởng uy tín cấp quốc gia và ngành, tiêu biểu như: Giải thưởng Sao Vàng đất Việt; Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số ngành Ngân hàng; Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam; TOP 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam. Đặc biệt, 12 ứng dụng và hệ thống công nghệ thông tin của Agribank liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và ngân hàng số. Những giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho sự phát triển mạnh mẽ, đổi mới không ngừng và hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại của Agribank trong quá trình chuyển đổi số toàn diện.

Năm 2025, Agribank đã chứng minh “Công nghệ chính là con đường ngắn nhất để bứt phá”. Bằng cách kết hợp giữa mạng lưới rộng khắp và nền tảng số hiện đại, Agribank không chỉ giữ vững vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu mà còn trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự chuyển mình của các doanh nghiệp nhà nước trong kỷ nguyên 4.0. “Công nghệ dẫn lối” không còn là khẩu hiệu, đó là thực tế đang diễn ra tại mỗi phòng giao dịch, trên mỗi chiếc điện thoại của khách hàng Agribank, góp phần đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trên bản đồ kinh tế số toàn cầu.