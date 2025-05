Cộng đồng mạng tranh cãi về bài diễn thuyết của Lọ Lem

TPO - Những ngày qua, phát biểu của Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh) trong bài diễn thuyết tại TEDx Talk chia sẻ quan điểm về nỗ lực vượt qua định kiến “sinh ra ở vạch đích” đã thu hút sự quan tâm và tranh luận từ cộng đồng mạng. Cụm từ này thường được sử dụng để chỉ những người sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế thuận lợi, từ đó có nhiều cơ hội hơn trong học tập và phát triển bản thân.

“Sinh ra ở vạch đích” vốn là một khái niệm gây tranh cãi từ lâu. Một bộ phận dư luận cho rằng, việc là rich kid sinh ra trong hoàn cảnh thuận lợi là điều may mắn, nhưng không nên được xem là lý do để đánh giá thấp năng lực hoặc phủ nhận nỗ lực của cá nhân.

Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng, khi thừa hưởng nhiều đặc quyền ngay từ đầu, việc thành công trở nên dễ dàng hơn, do đó khó tạo được sự đồng cảm từ công chúng, đặc biệt trong bối cảnh xã hội vẫn còn nhiều sự chênh lệch về điều kiện phát triển giữa các nhóm người trẻ.

Trường hợp của Lọ Lem (con gái Quyền Linh) là một ví dụ điển hình. Cô được biết đến với hình ảnh chỉn chu, học tập tốt, thường xuất hiện cùng gia đình trong các sự kiện. Tuy nhiên, việc cô sử dụng phương tiện đắt tiền hay có nhiều điều kiện học tập cũng khiến không ít người đặt ra câu hỏi về tính công bằng trong đánh giá năng lực cá nhân giữa những người có điều kiện và những người không có điều kiện tương tự.

"Sinh ra ở vạch đích" - đặc quyền hay định kiến?

Trong bài diễn thuyết “No magic, just hard work” (Không phải phép màu, mà là sự cố gắng chăm chỉ), Lọ Lem cho biết, thành công của cô không đến từ sự may mắn hay đặc quyền, mà là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc.

Con gái diễn viên Quyền Linh cho biết cô đã phải đấu tranh với định kiến "sinh ra ở vạch đích" từ lâu. Cô bạn công nhận, việc có nền tảng vững chắc trong gia đình là khởi đầu tốt. Nhưng để thành công, là xuất phát từ sự nỗ lực tự thân, Lọ Lem đã tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, từ vai trò thủ lĩnh, trình diễn, thể thao, nhiếp ảnh... để tích lũy trải nghiệm bằng một thái độ cầu tiến.

Về quan điểm "sinh ra từ vạch đích", nhiều cư dân mạng đưa ra bình luận trái chiều.

Bạn Nguyen Diep Hai Yen bày tỏ: "Em ấy giỏi do được nhờ ba mẹ cho học trường quốc tế từ nhỏ. Nếu học không giỏi thì thất vọng vì tốn nhiều tiền cho học quốc tế từ bé, có sẵn mọi thứ mà vẫn không chịu giỏi. Ba mẹ em ấy có giàu thì cũng không thể cầm chữ nhét vô đầu con được nếu con không chịu học. Mình từng đi gác thi ở trường quốc tế, cũng có rất nhiều em không chịu học và học không giỏi làm cha mẹ ở thế lưỡng nan, đưa ra công lập thì không được mà để lại cũng không xong. Không phải ai có điều kiện cũng biết tận dụng nên là người lớn mình bao dung, công tâm với các em coi như sự khuyến khích động viên thì có mất mát đâu phải không?".

"Nhiều em con nhà giàu cũng học trường quốc tế học phí cả tỉ mỗi năm nhưng nặn mới ra vài chữ. Nên em này đúng ở vạch đích nhưng đã tận dụng được vạch đích và phát triển rất tốt. Phát huy tối đa điều kiện của cha mẹ để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội thì quá tuyệt vời", nickname Hoa Giang Nam bày tỏ.

Bạn Nguyễn Vũ Hoàng Minh viết: "Em ấy đang sống cuộc sống của em ấy và không nói đang truyền cảm hứng cho ai cả. Nếu em ấy không phải con của người nổi tiếng thì cũng chỉ đang là một người con gái bình thường như bao người khác. Và em ấy không muốn phải so sánh với bất kỳ ai. Tôi chỉ nhìn vào điểm tích cực là ba mẹ em ấy không cần biết giàu có ra sao nhưng đã nuôi dạy, định hướng cho em ấy một con đường đúng đắn".

"May mắn chiếm phần không nhỏ, khi sinh ra trong một gia đình khá giả, bạn được học thêm thầy giỏi. Có khi vài môn học thêm của bạn đã bằng tất cả tổng thu nhập của cả một gia đình. Không thể phủ nhận sự cố gắng của bạn nhưng không phải suy nghĩ "mẹ ơi có tiền đóng học cho con chưa" đã là quá may mắn hơn người khác cả đoạn đường", bạn Hồng Nguyên bày tỏ quan điểm.

Nickname Cuong Vu viết: "Người ta xuất phát từ đâu đâu quan trọng. Quan trọng đó là nhận thức được việc học đến nơi đến chốn và thành công trong việc học là đáng ghi nhận và phải tuyên dương. Em ấy vừa xinh vừa giỏi ngoại ngữ như vậy là tốt, và không nên nhìn nhận một cách tiêu cực. Hãy biết công nhận sự thật và hướng con mình hãy đạt được trình độ như vậy".

Bạn Tung Tran nhìn nhận, khi gia đình không có điều kiện, để có cuộc sống tốt hơn, bạn không có lựa chọn nào khác là phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để thành công. Khi gia đình bạn có điều kiện, bạn có lựa chọn là chẳng phải cố gắng nhiều thì cuộc sống của bạn vẫn ổn cho dù bạn không thành công. "Đồng ý là bạn có thể dễ thành công hơn khi nhà bạn có điều kiện, nhưng cái bạn phải vượt qua đó là sự ỷ lại của bản thân vào gia đình, và việc này không hề dễ dàng khi bạn đã được sướng từ nhỏ, và có rất nhiều người không làm được. Nên ai thành công cũng đáng được tôn trọng, cho dù là nhà có điều kiện hay không", Tung Tran bày tỏ.