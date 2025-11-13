Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công dân Việt Nam phẩm chất đạo đức tốt có thể trở thành cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 13/11, ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) chủ trì buổi họp Tổ soạn thảo và cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Theo dự thảo Tờ trình, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (Luật TGPL) nhằm khắc phục một số hạn chế, bất cập của Luật TGPL năm 2017; sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận TGPL của người dân, phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của công tác TGPL...

screen-shot-2025-11-13-at-152918.png
Ông Lê Vệ Quốc phát biểu tại cuộc họp.

Cụ thể, Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung diện người được TGPL theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người và Luật Tư pháp người chưa thành niên để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Sửa cụm từ “nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình” thành “người bị bạo lực gia đình trong vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình” cho phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; sửa cụm từ “người khuyết tật có khó khăn về tài chính” thành “người khuyết tật”.

Theo Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, việc mở rộng người khuyết tật thuộc diện được TGPL (không yêu cầu điều kiện có khó khăn về tài chính) là phù hợp, góp phần nội luật hóa cam kết tại Công ước về quyền của người khuyết tật.

Ngoài ra, Dự thảo Luật cũng bổ sung diện “người nước ngoài được TGPL theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên” để thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã hoặc sẽ ký kết, tham gia.

Đồng thời, bổ sung “các đối tượng khác theo quy định của pháp luật” để bao quát hết các đối tượng được TGPL theo quy định của pháp luật.

screen-shot-2025-11-13-at-152906.png
Toàn cảnh buổi họp

Để thu hút những người có trình độ tham gia thực hiện TGPL, mở rộng mạng lưới thực hiện TGPL, dự thảo Luật mở rộng thêm phạm vi người có thể trở thành cộng tác viên TGPL theo hướng: Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ cử nhân luật trở lên... và không thuộc một trong các trường hợp đang bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị kết án nhưng chưa được xoá án tích có thể trở thành cộng tác viên TGPL.

Như vậy, Dự thảo Luật không giới hạn chỉ một số nhóm người như hiện nay gồm: Trợ giúp viên pháp lý; Thẩm phán, Thẩm tra viên ngành Tòa án; Kiểm sát viên, kiểm tra viên ngành kiểm sát; Điều tra viên; Chấp hành viên, Thẩm tra viên Thi hành án dân sự; Chuyên viên làm công tác pháp luật tại các cơ quan nhà nước đã nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật còn bổ sung quy định cộng tác viên TGPL được thực hiện vụ việc TGPL tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng theo quy định của pháp luật, bởi hiện nay nhu cầu TGPL của người dân ngày càng tăng, việc cho phép cộng tác viên TGPL được tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng sẽ giúp mở rộng nguồn nhân lực, thu hút và phát huy được được những người có trình độ và có khả năng tham gia thực hiện TGPL, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận dịch vụ pháp lý kịp thời.

Hoàng An
#Trợ giúp pháp lý #Công dân Việt Nam #Phẩm chất đạo đức #Trợ giúp viên pháp lý #Cộng tác

Xem thêm

Cùng chuyên mục