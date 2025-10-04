Công bằng với bảo tàng tư nhân

TP - Vấn nạn đạo nhái trong mỹ thuật ở ta đã xuất hiện từ lâu. Người có tác phẩm bị đạo nhái trầm trọng nhất Việt Nam chính là họa sĩ Đào Hải Phong. Mới đây, lại xảy ra ồn ào quanh tượng nhà sư ngồi thiền. Từ ồn ào này, nhiều người đặt vấn đề về chất lượng tác phẩm ở bảo tàng mỹ thuật tư nhân hiện nay.

Họa sĩ, điêu khắc gia Đinh Công Đạt cho rằng, tác phẩm The Monk của tác giả 9x Lê Minh Trí đã đạo nhái những tác phẩm cùng đề tài của anh, ra đời cách đây hơn 20 năm. Người trong giới mỹ thuật có những ý kiến khác nhau quanh ồn ào này.

Họa sĩ Đặng Xuân Hòa nhận định, Lê Minh Trí có sự ảnh hưởng phong cách của “đàn anh”, chứ không “copy”. Điêu khắc gia Tạ Quang Bạo, người được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2017 không nhìn thấy sự đạo nhái giữa tác phẩm của Lê Minh Trí và Đinh Công Đạt.

Họa sĩ Vi Kiến Thành, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm khẳng định: không đạo nhái nhưng trùng về ý tưởng.

Sở dĩ ồn ào tượng nhà sư ngồi thiền lan rộng vì The Monk được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên. Nhiều nghệ sĩ nói, bảo tàng phải chuẩn mực như sách giáo khoa. (Nhưng ở thời mạng xã hội phát triển, sách giáo khoa bây giờ cũng gây tranh cãi như thường).

Từ ồn ào này, nhiều người đặt vấn đề về chất lượng tác phẩm ở bảo tàng mỹ thuật tư nhân hiện nay. Tác phẩm được vào bảo tàng mỹ thuật tư nhân có qua khâu kiểm định? Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên đã lên tiếng về hành trình sở hữu tác phẩm The Monk.

Đơn vị này tiết lộ, họ đang lưu giữ 5 tác phẩm của họa sĩ Đinh Công Đạt và 3 tác phẩm họa sĩ Lê Minh Trí: “Toàn bộ tác phẩm của hai họa sĩ hiện có trong sưu tập của bảo tàng đều được mua trực tiếp tại một trong những phòng tranh uy tín và lâu đời hàng đầu tại Việt Nam, với quy trình giao dịch, kiểm định và chứng nhận minh bạch”, fanpage Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tây Nguyên thông báo.

Một góc của bảo tàng Quang San

Các tác phẩm của họa sĩ Lê Minh Trí đã được họa sĩ Lê Thiết Cương giám tuyển và giới thiệu trong hai triển lãm chính thức.

Bảo tàng mỹ thuật tư nhân ở ta còn ít về số lượng, non trẻ về tuổi đời. Nhiều người vẫn giữ cái nhìn thiếu thiện chí với bảo tàng mỹ thuật tư nhân. Họa sĩ Vi Kiến Thành đánh giá: “Nói tranh vào bảo tàng tư nhân không qua khâu giám tuyển chặt chẽ chỉ là võ đoán”.

Doanh nhân Nguyễn Thiều Quang chia sẻ, ở Bảo tàng nghệ thuật Quang San, Nguyễn Thiều Minh Thư, con gái ông, là giám tuyển. Cô du học chính quy ở London (Anh) về quản lý nghệ thuật và du học tiếp 1 năm ở Singapore về mỹ thuật. Họa sĩ Vi Kiến Thành cho rằng, sự xuất hiện bảo tàng mỹ thuật tư nhân ở Việt Nam là tín hiệu tốt, nên khích lệ và đón nhận cởi mở.