Công an tỉnh Điện Biên xác minh video vụ sói rừng sập bẫy

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Điện Biên tham mưu UBND tỉnh giao Công an tỉnh xác minh video về hình ảnh loài sói lửa dính bẫy của đồng bào dân tộc Mông, nghi là xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây là diễn biến mới nhất liên quan thông tin sói rừng trở lại Điện Biên sát hại loạt trâu bò mà Báo Tiền Phong đã phản ánh.

Ông Lò Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên cho biết thêm: “Trong video chưa có đủ cơ sở để khẳng định thời điểm, địa điểm bắt được chó sói, vì vậy cần lực lượng Công an xác minh thêm”.

Trước đó, tuyến bài “Giải mã thông tin sói rừng trở lại” của Báo Tiền Phong đã phản ánh tình trạng gia súc chết bất thường tại xã Núa Ngam (tỉnh Điện Biên). Nhiều xác bò bị mất phần hậu môn, nội tạng - chi tiết được cho là trùng khớp với tập tính săn mồi của sói. Đặc biệt, phóng viên cũng công bố đoạn video do chuyên gia cung cấp, với âm thanh hình ảnh rõ nét về một con sói lửa dính bẫy của đồng bào. Trong video còn có tiếng nói của người đàn ông dân tộc Mông: “Đây này, con chó sói đây này, ăn thịt con bò hôm qua đây này, bắt được một con”.

ps-ngay-89-a8.jpg
Người dân tiếp tục phản ánh tình trạng gia súc bị chết.

Đến nay, việc xác định chó sói- loài động vật rừng đã tuyệt chủng hàng chục năm qua nay bỗng xuất hiện ở xã Núa Ngam (Điện Biên) vẫn chưa có lời giải đáp cụ thể. Trong khi đã có 56 con trâu bò ở xã Núa Ngam bị chết, vốn được bà con khẳng định là do chó sói tấn công. Việc chưa có kết luận rõ ràng của cơ quan chức năng địa phương về nguyên nhân trâu bò chết nói trên khiến cho tâm lý một bộ phận người dân cảm thấy bất an.

Trong khi chờ kết quả xác minh, các cơ quan liên ngành khuyến cáo người dân địa phương cần tăng cường biện pháp bảo vệ đàn gia súc, như bố trí chòi trông nom, dùng chó bảo vệ, áp dụng cách xua đuổi an toàn để giảm nguy cơ bị tấn công. Khi phát hiện gia súc chết bất thường, người dân cần báo ngay cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xác minh.

Thành Đạt
