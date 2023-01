Công an thông tin vụ nam thanh niên ‘mất tích’ trên đường về quê ăn Tết

TPO - Đàm Quốc Việt thông báo với gia đình sẽ về quê ăn Tết nhưng trước ngày lên đường đối tượng đã có hành vi cướp tài sản nên bị công an tạm giữ. Do không liên lạc được với Việt nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm và nhờ cộng đồng mạng chia sẻ thông tin.

Ngày 31/1, đại diện lãnh đạo Công an TP.Dĩ An (Bình Dương), thông tin đã khởi tố vụ án cướp tài sản, tạm giam Đàm Quốc Việt (SN 1998, quê Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra về hành vi dùng dao đi cướp đoạt xe máy của người dân.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h10 ngày 18/1, Đàm Quốc Việt cầm dao đi qua nhiều tuyến đường trong khu Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh thuộc địa phận phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để cướp tài sản của người dân.

Thời điểm trên, Việt phát hiện anh Nguyễn Hữu T. và chị Võ Thị Thu H. đang dựng xe máy bên vệ đường, ngồi trên ghế đá nên dùng dao khống chế nạn nhân để cướp xe máy. Trong lúc Việt không khởi động được xe máy, anh T. đã đánh trả. Được sự trợ giúp của một thanh niên gần đó, anh T. đã khống chế được đối tượng giao cho Công an phường Đông Hòa xử lý.

Theo lãnh đạo Công an TP.Dĩ An, do không liên lạc được với Đàm Quốc Việt, nên bố mẹ của Việt đã nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm vì tưởng rằng con mình bị mất tích. Đến nay, gia đình Việt đã nhận được thông tin con mình bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Trước đó, 5h sáng ngày 18/1 (nhằm ngày 27 tết), Việt thông báo với gia đình đi xe máy từ TP.Thủ Đức (TP.HCM) về quê ở thôn 9, xã Cư Mốt, H.Ea H'leo (Đắk Lắk) ăn tết với gia đình.

Tuy nhiên, sau đó gia đình không liên lạc được với Việt. Dù cả nhà đã báo với chính quyền địa phương, vào tận TP.HCM để tìm kiếm cũng như nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, song vẫn chưa có tin gì, cho đến khi nhận được thông tin Việt bị tạm giữ về hành vi Cướp tài sản.