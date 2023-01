Giả danh công an để cướp dây chuyền

TPO - Vì cần tiền để tiêu xài cá nhân và mua ma túy, hai đối tượng nghiện ở tỉnh Đắk Lắk rủ nhau đi cướp tài sản. Trước khi đi, một đối tượng mang theo cái kéo. Gặp “con mồi”, chúng giả danh công an để khống chế, cướp dây chuyền…

Ngày 15/1, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 5/1, Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp nhận tin báo của anh T.V.H. (21 tuổi, trú xã Hòa Thắng) về việc, khoảng 12 giờ cùng ngày, anh H. đang nằm nghỉ ở bờ đập Hồ Ea Kao (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) thì bị 2 đối tượng đến tự xưng công an, khống chế ép lên xe máy chở về trụ sở làm việc.

Sau khi chở đi được khoảng 2km vào đường rẫy cà phê vắng người, đối tượng ngồi sau đã rút cây kéo nhọn khống chế và cướp sợi dây chuyền của anh Hiệp đang đeo trên cổ rồi tẩu thoát.

Nhận định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai nhiều tổ công tác truy xét. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11/1, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng mạo danh công an gây ra vụ cướp táo tợn trên.

Đó là đối tượng Phan Ngọc Vũ (40 tuổi, trú tại phường Tự An) và Vũ Thanh Hổ (39 tuổi, trú tại phường Tân Tiến). Trong đó, Vũ từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cả 2 nghiện ma tuý và quen biết nhau khoảng 10 năm nay. Ngày 5/1, vì cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma tuý sử dụng nên Vũ đã đến nhà rủ Hổ đi tìm tài sản của người dân sơ hở chiếm đoạt.

Khai nhận với công an, đối tượng Phan Ngọc Vũ cho biết, trước khi đi có thủ sẵn cây kéo. Sau khi thấy con mồi đang nằm ở bờ hồ thì đi đến mạo danh công an rồi thực hiện hành vi trên.

Sau khi cướp được sợi dây chuyền, cả 2 mang đến một tiệm vàng ở phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột bán được hơn 7 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.