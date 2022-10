Thợ sửa xe máy giả danh công an cưỡng đoạt tiền hàng loạt học sinh

TPO - Đối tượng Nguyễn Văn Sang lên Thành phố Buôn Ma Thuột làm thuê cho một cửa hàng sửa chữa xe máy. Vì cần tiền tiêu xài, Sang giả danh công an cưỡng đoạt tiền của học sinh đi học về khuya.

Ngày 23/10, công an xã Ea Kao, (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết vừa truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Văn Sang (21 tuổi, trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc), chuyên giả danh công an cưỡng đoạt tiền của học sinh.

Trước đó, công an xã Ea Kao nhiều lần nhận được phản ánh của học sinh về việc đêm khuya trên đường đi học về, bị một đối tượng dùng gậy CSGT ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Người này tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Nếu các em hoảng sợ đưa tiền thì đối tượng bỏ qua cho đi, còn nếu không có tiền, đối tượng giữ cà vẹt xe.

Sau một thời gian ngắn xác minh, điều tra, tối 21/10, công an xã Ea Kao đã bắt giữ được đối tượng giả danh công an là Nguyễn Văn Sang. Khám xét trên người Sang, công an thu giữ 1 còng số 8, 1 cây dùi cui, 1 cây gậy giao thông, 1 cái còi và 200 nghìn đồng Sang vừa cưỡng đoạt được.

Được biết, Sang từ huyện Krông Pắc lên TP.Buôn Ma Thuột thuê trọ để làm thuê cho một cửa hàng sửa chữa xe máy. Thời gian gần đây, vì cần tiền tiêu xài nên Sang đã nảy sinh ý định giả danh công an cưỡng đoạt tiền của người đi đường. Đối tượng Sang nhắm đến là các em học sinh đi học về đêm khuya.

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận đã thực hiện được 5 vụ cưỡng đoạt tiền của các em học sinh. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Sang liên tục thay đổi địa điểm giao cà vẹt và nhận tiền. Hiện công an xã Ea Kao đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Sang cùng các tang vật liên quan cho Công an TP.Buôn Ma Thuột điều tra, xử lý theo thẩm quyền.