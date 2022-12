Bắt đối tượng đâm tài xế xe ôm cướp tài sản

TPO - Để có tiền tiêu xài, Thông đến công viên thuê xe ôm chở đến khu vực vắng để cướp tài sản

Ngày 6/12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bàn giao đối tượng Nguyễn Chí Thông (24 tuổi, quê tỉnh An Giang) là nghi can thực hiện vụ cướp xe máy vào tối 5/12 trên địa bàn huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, ngày 5/12, Nguyễn Chí Thông đến khu vực công viên Long Bình, thuê ông N.V.H. (64 tuổi) chạy xe ôm chở về huyện Trảng Bom. Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi ông H. chạy xe đến đoạn đường vắng thuộc ấp 5, xã An Viễn, Thông đã dùng dao khống chế ông H. để cướp chiếc xe.



Bị đối tượng tấn công, ông H. đã tìm cách chống trả nhưng đối tượng dùng dao đâm bị thương và cướp chiếc xe máy rồi tẩu thoát. Ông H. được mọi người phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng với 2 vết thương trên người, trong đó có vết thương làm thủng phổi.

Tối cùng ngày, khi Thông đang tìm nơi tiêu thụ chiếc xe máy thì bị các thành viên trong CLB Phòng, chống tội phạm của phường Long Bình Tân đã khống chế, bắt giữ bàn giao Công an phường Long Bình Tân.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Chí Thông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.