Bắt nhóm tuổi teen tấn công người đi đường, rồi cướp xe máy

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) vừa truy bắt, tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong băng cướp tuổi teen, tấn công người đi đường để cướp xe máy tại Hải Phòng và Hải Dương.

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT – Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) đã quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra mở rộng về băng nhóm “cướp tài sản” do Vũ Minh Hiếu (SN 2006, trú huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cầm đầu.

7 đối tượng còn lại trong băng cướp, gồm: Phạm Tương Lai (SN 2006), Nguyễn Trọng Quang (SN 2005), Vũ Công Nguyên (SN 2007), Đặng Đức Long (SN 2005), Đặng Văn Chiến (SN 2005), Nguyễn Hải Sơn (SN 2004, cùng ở huyện Tiên Lãng) và Đoàn Việt Anh (SN 2007, trú quận Hải An).

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi “cướp tài sản”, gây ra tại địa bàn huyện An Dương. Các đối tượng còn khai nhận, rạng sáng 5/1, nhóm của Hiếu lái xe máy quanh hồ Tam Bạc ở trung tâm TP Hải Phòng, phát hiện có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy nên đã bám theo.

Khi "con mồi" di chuyển đến khu vực Cảng Đình Vũ (quận Hải An), Hiếu và đồng bọn đã tổ chức chặn xe, dùng hung khí tấn công khiến 4 thanh niên hoảng sợ, vứt xe bỏ chạy. Băng cướp tuổi teen đã nhanh chóng cướp 2 xe máy rồi tháo chạy.

Cùng với thủ đoạn tương tự, tối 6/1 băng nhóm của Hiếu di chuyển đến TP Hải Dương tấn công người đi đường và cướp một xe máy hãng Yamaha.

Cơ quan CSĐT – Công an huyện An Dương đang mở rộng điều tra vụ án.