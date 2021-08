Công an sẽ điều tra nhóm 'bác sĩ Khoa' thế nào?

TP - Ngày 10/8, Công an TPHCM cho biết đã yêu cầu Phòng An ninh chính trị Nội bộ và Phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp làm việc với Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Y tế Thành phố để làm rõ ai đứng đằng sau nhóm “bác sĩ Khoa”.