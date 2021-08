Công an sẽ điều tra nhóm 'bác sĩ Khoa' thế nào?

TP - Ngày 10/8, Công an TPHCM cho biết đã yêu cầu Phòng An ninh chính trị Nội bộ và Phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp làm việc với Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Y tế Thành phố để làm rõ ai đứng đằng sau nhóm “bác sĩ Khoa”.

Ngoài ra, công an cũng sẽ làm rõ “quỹ 82” do ai đứng đầu, ai lập ra quỹ này và dựng lên facebook “bác sĩ Trần Khoa” đưa tin giả. Tài khoản đã bị khóa Ngày 10/8, tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch diễn ra trên địa bàn TPHCM, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố một lần nữa khẳng định rằng thông tin “bác sĩ Khoa rút ống thở của mẹ để nhường oxy cho sản phụ” là hoàn toàn bịa đặt. “Cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ danh tính, dấu hiệu trục lợi từ “nhóm bác sĩ Khoa” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”- ông Thọ nói và thêm rằng, đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an và các lực lượng khác tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến thông tin giả gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội xuất phát từ tài khoản “Facebook Trần Khoa” và những người liên quan. Theo ông Thọ, bước đầu xác định, nhóm trên đã lập ra các tài khoản mang tính chất giả nhưng lại tương tác thật trên mạng xã hội. Nhóm này đã đưa những thông tin mang tính chất bịa đặt, không có thật với những câu chuyện cảm động theo kiểu lấy nước mắt của cộng đồng, trong đó nội dung “bác sĩ Khoa” đã rút ống thở của mẹ mình để cứu sản phụ mang song thai đang nguy kịch là một trong những thông tin được chia sẻ rất nhanh trên mạng xã hội. “Hiện tài khoản Facebook “Trần Khoa” đã khóa, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác định danh tính người sử dụng tài khoản trên. Qua tổng hợp dữ liệu ban đầu, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với cơ quan công an thành phố và các đơn vị nghiệp vụ an ninh mạng tập trung điều tra làm rõ dấu hiệu lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi từ nhóm “bác sĩ Khoa” và những thông tin nhằm mục đích chống phá hoặc bôi nhọ chế độ chính sách của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, tạo hoang mang trong xã hội”- ông Thọ cho hay. Phạt 2 người chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết thêm, khi phát hiện vụ việc các đơn vị liên quan đã khẩn trương trao đổi cung cấp thông tin tới Bộ Thông tin &Truyền thông và xin ý kiến chỉ đạo của Ban tuyên giáo Thành ủy. Theo đó, mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Ngày 9/8, hai tài khoản chia sẻ thông tin không đúng sự thật từ Facebook Trần Khoa đã bị xử phạt là Nguyễn Đức Hiển và Hoàng Nguyên Vũ. Khi làm việc với cơ quan chức năng cả hai chủ tài khoản trên đều thừa nhận đã vội vã chia sẻ nội dung từ Facebook Trần Khoa mà chưa kiểm chứng thông tin. Sau khi phát hiện sự việc không có thật, cả hai tài khoản trên đã gỡ bài và đăng lời xin lỗi. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho rằng cộng đồng cần đặc biệt cảnh giác trước những thông tin giả, thông tin xấu độc để tránh gây ảnh hưởng đến cuộc chiến chống dịch đang diễn ra. Lâm Trần - Vân Sơn