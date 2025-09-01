Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công an làm việc với nhà hàng đổ nước xà phòng 'đuổi' người xem diễu binh

Trần Hoàng
TPO - Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) đã làm việc với chủ nhà hàng có hành động đổ xà phòng, xả nước để dọn rửa vỉa hè trước cửa hàng - tại thời điểm nhiều người dân đã trải bạt, nilông ngồi chờ xem diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ngày 1/9, trên mạng xã hội đăng tải clip phản ánh về việc 2 nhân viên cửa hàng số 35 Hàng Khay, phường Cửa Nam (TP Hà Nội) đổ xà phòng, đổ nước cọ rửa vỉa hè trước cửa hàng.

Thời điểm này, rất nhiều người dân đang ngồi trên khu vực vỉa hè này chờ xem lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9. Clip ghi nhận nhiều người dân bức xúc với thái độ "đuổi" người dân và du khách của nhà hàng, tuy nhiên 2 nhân viên vẫn tiếp tục thực hiện công việc của mình.

z6967255890837-ea5e7348f9cb1dfa39064d849f527de7.jpg
Hình ảnh nhân viên quán ăn 35 Hàng Khay đổ nước xà phòng gây phản cảm. Ảnh cắt từ clip.

Đại diện UBND phường Cửa Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Cửa Nam đã kiểm tra, xác minh sự việc; đồng thời yêu cầu chủ cơ sở chấn chỉnh thái độ ứng xử kém chuẩn mực của nhân viên. Công an phường đã đề nghị chủ cơ sở chia sẻ, giúp đỡ nhân dân và du khách dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

UBND phường Cửa Nam cho biết thêm, phường đã và đang huy động tối đa lực lượng nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và tạo điều kiện tốt nhất để người dân, du khách tham gia, theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành trên địa bàn trong không khí trang trọng, văn minh, an toàn.

Trần Hoàng
