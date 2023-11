Công an kiên trì thuyết phục nam thanh niên bị kẻ lừa đảo thao túng tâm lý

TPO - Phát hiện V. bị nhóm đối tượng lừa đảo dẫn dụ vào thực hiện nhiệm vụ để nhận thưởng hoa hồng và Iphone 15 Promax, công an đã thuyết phục suốt 1 giờ đồng hồ giúp thanh niên tỉnh ngộ.

Tối 2/11, Trung tá Ngô Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Xuân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, Ban công an xã này vừa hỗ trợ, thuyết phục, ngăn chặn giúp một thanh niên trên địa bàn xã khỏi bị lừa đảo qua mạng xã hội với hình thức tinh vi.

Cụ thể, trước đó vào sáng 1/11, anh N.T.V. (33 tuổi, làm nghề thợ xây, trú xã Xuân Thành) được người thân chuyển vào tài khoản 150 triệu đồng để giữ hộ.

Trưa cùng ngày, tài khoản zalo của anh V. báo có tin nhắn mời tham gia nhóm chát telegram. Anh V. tham gia vào nhóm chát thì được mời thực hiện nhiệm vụ đặt hàng trên sàn thương mại điện tử Tiki. Các đối tượng này đưa ra lời mời hấp dẫn để dụ dỗ anh V. như: đặt hàng không mất phí, mức hoa hồng được hưởng lên tới 30% tổng tiền hàng.

“Trong nhóm này có 4 người, trong đó có 1 trưởng nhóm, 2 người khác và anh V. 2 người kia được xác định là cò mồi, cũng có thể cả 3 tài khoản đều cùng 1 người sử dụng. Trưởng nhóm sẽ đưa ra nhiệm vụ thứ 1 yêu cầu 3 thành viên đặt hàng với tổng giá trị 8.9 triệu đồng. 2 đối tượng kia luôn thực hiện đầu tiên và động viên anh V. thực hiện theo”, Trung tá Ngô Anh Tuấn nói.

Sau khi anh V. nạp 8,9 triệu đồng và thực hiện xong nhiệm vụ thứ 1, trưởng nhóm tiếp tục đưa ra nhiệm vụ 2 yêu cầu đặt hàng mức 24 triệu đồng. Hai đối tượng cò mồi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Vì số tiền lớn nên anh V. phân vân và hỏi lại trưởng nhóm "nếu không tiếp tục làm theo thì có được nhận lại tiền ở nhiệm vụ 1 không?". Tuy nhiên trưởng nhóm trả lời phải hoàn thành 3 nhiệm vụ mới được nhận lại tiền gốc và hoa hồng 30%.

Vừa tin lời vừa muốn lấy lại tiền, anh V. tiếp tục nạp vào tổng cộng 91 triệu đồng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên sau khi xong 3 nhiệm vụ, trưởng nhóm tiếp tục gợi ý làm thêm nhiệm vụ thứ 4 để nhận thưởng đặc biệt. Theo đó, nếu anh V. nạp vào 100 triệu đồng để làm nhiệm vụ thì ngoài nhận hoa hồng của 3 lần trước sẽ được tặng thưởng thêm 1 chiếc điện thoại Iphone 15 Promax.

Do trong tài khoản chỉ còn hơn 50 triệu đồng, không đủ "thực hiện nhiệm vụ" nên anh V. bắt đầu gọi điện thoại cho người thân, bạn bè vay mượn. Khi nghe sự việc, một số người biết anh V. đã bị lừa nên khuyên can nhưng người này không tin. Người dân sau đó đã báo lên cho Công an xã Xuân Thành để nhờ giúp đỡ.

“Khi nhận tin, tôi nói người này đưa bạn ấy lên đây để chúng tôi làm việc, khuyên can chứ không để vậy là bị các đối tượng thao túng tâm lý, lừa tiền. Khi mới lên, dù khuyên thế nào anh V. cũng không tin mình đang bị lừa. Đến khi tôi phải vào nhóm chat sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhắn tin và bóc trần thủ đoạn lừa đảo các đối tượng thì anh V. mới biết mình đã bị lừa tiền”, Trung tá Ngô Anh Tuấn nói và cho hay, anh mất gần 1 giờ đồng hồ để giải thích, khuyên can anh V.

Theo Trưởng Công an xã Xuân Thành, thời gian qua Ban Công an xã đã cùng các lực lượng chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền để người dân trên địa bàn cảnh giác trước những thủ đoạn, chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội. “Hàng ngày, trên các loa phát thanh, các phương tiện đều được lồng ghép tuyên truyền cho người dân. Sắp tới chúng tôi phải in tờ rơi phát đến từng gia đình để nâng cao nhận thức, tránh bị các đối tượng lừa đảo”, Trung tá Ngô Anh Tuấn nói.