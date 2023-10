Người dân ở huyện nghèo liên tiếp bị lừa tiền tỷ với chiêu giả danh công an

TPO - Trong vòng 1 tháng qua, nhiều người ở các xã trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị các đối tượng lừa đảo đe doạ, chiếm đoạt số tiền lên đến cả tỷ đồng.

Ngày 31/10, lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tăng cường công tác tuyên truyền để người dân phòng tránh trước tình trạng nạn lừa đảo xảy ra nhiều trong thời gian qua.

Huyện Thanh Chương là huyện trung du nằm ở phía Tây Nam tỉnh Nghệ An. Huyện Thanh Chương còn nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Song "cơn bão" lừa đảo vừa đổ qua đây, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và sự thật thà của người dân nơi đây, trong khoảng 1 tháng trở lại đây, các đối tượng lừa đảo đã khiến 9 gia đình rơi vào cảnh "đã nghèo còn eo", mất đi số tài sản lớn lên tới hàng tỷ đồng. Các nạn nhân chủ yếu trú tại các xã Thanh Tiên, Thanh Liên, Thanh Khê, Thanh An, Thanh Mỹ, Võ Liệt…

Đa số các nạn nhân bị lừa đều là người lớn tuổi, với hình thức giống nhau như: giả danh công an, giả danh cán bộ, viện kiểm sát để thông báo người dân đang vướng vào các vụ án rồi từ đó chiếm đoạt tiền. Khi bị lừa, các nạn nhân không kể với người thân bạn bè nên không ai kịp can ngăn.

Đơn cử, một cụ ông 80 tuổi ở xã Thanh Tiên đã bị các đối tượng gọi điện đến giả danh cán bộ công an thông báo người này đang dính vào một vụ án. Nhóm đối tượng lừa đảo sẽ liên kết, dẫn dụ nạn nhân từng bước chuyển tiền cho mình để chứng minh trong sạch. Đến khi nạn nhân phát hiện ra bị lừa thì đã bị chiếm đoạt 470 triệu đồng.

Sau sự việc, người này đã đến Ban Công an xã Thanh Tiên trình báo nhờ vào cuộc điều tra lấy lại giúp tiền.

“Cụ ông này có đất nên bán để tiền lo tuổi già thì bị các đối tượng lừa đảo mất. Rất tội nghiệp. Hiện nạn nhân đã trình báo lên Công an để điều tra làm rõ”, ông Nguyễn Hoàng Hưng - Chủ tịch UBND xã Thanh Tiên nói.

Tại xã Võ Liệt cũng xảy ra trường hợp 2 người dân bị các đối tượng lừa đảo qua mạng lấy mất hơn 400 triệu đồng. Cụ thể, 1 tháng trước ông Đ.V.X. (đã nghỉ hưu) bị một nhóm đối tượng gọi đến lừa đảo. Nhóm này yêu cầu ông X. phải đến thuê khách sạn ở trong phòng riêng để làm việc. Vì thiếu hiểu biết, ông X. nghe lời nhóm lừa đảo mà không thông báo cho ai. Cuối cùng, ông X. bị lừa mất hơn 200 triệu đồng.

Nửa tháng trước, bà N.T.M. (trú tại xã Võ Liệt) cũng bị nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng gọi đến giả danh cán bộ rồi đe dọa. Nhóm này sau đó đã lừa lấy của bà M. gần 200 triệu đồng. Hay tại xã Thanh Liên, 2 người dân cũng bị lừa tổng cộng hơn 340 triệu đồng với hình thức tương tự trên.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương cho biết, thời gian qua đơn vị này đã tiếp nhận một số thông tin vụ việc người dân bị lừa đảo qua mạng. Tuy nhiên, hầu hết các đối tượng đều đang ở nước ngoài, sử dụng công nghệ cao để thực hiện việc lừa đảo nên việc đấu tranh, điều tra gặp khó.

Được biết, trong năm vừa qua, Công an huyện Thanh Chương cũng đã tập trung đấu tranh triệt phá 2 vụ việc liên quan đến lừa đảo qua mạng. Cụ thể, năm 2022, Công an huyện Thanh Chương triệt phá vụ việc lừa đảo liên quan đến một nạn nhân trú tại xã Thanh Xuân (Thanh Chương) bị lừa 50 triệu đồng. Qua đó bắt giữ 2 đối tượng trú tại Hà Tĩnh và 3 đối tượng trú tại Đồng Nai. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra.

Gần đây nhất vào giữa tháng 9/2023, Công an huyện Thanh Chương đã bắt giữ Phan Văn Khải (SN 2005, trú xã Thanh Đức) về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 11 nạn nhân trên cả nước. “Đối tượng này đăng lên các nhóm facebook thông báo sẽ giúp những người từng bị lừa tiền để lấy lại tiền. Đức sau đó yêu cầu chuyển 1 ít tiền làm kinh phí rồi chiếm đoạt luôn của các nạn nhân”, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương nói và cho biết, đối tượng Đức đã bị khởi tố để tiếp tục điều tra xử lý.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Chương, thời gian qua phía đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân để biết được các thủ đoạn cũng như hình thức lừa đảo. Tuy nhiên, vẫn còn một số người già lớn tuổi chưa nắm bắt được thông tin dẫn đến bị lừa.

Thời gian tới, Công an huyện Thanh Chương tiếp tục tham mưu với lãnh đạo huyện Thanh Chương chỉ đạo xuống các xã để tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền đến từng gia đình, ngõ xóm. Bên cạnh đó, phía Công an huyện cũng thông báo đến các ngân hàng trên địa bàn nếu khách hàng là người lớn tuổi đến giao dịch tiền có biểu hiện nghi vấn bị lừa thì báo cơ quan công an để phối hợp xác minh, hỗ trợ.