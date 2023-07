Cử tri An Giang lo lắng về tội phạm băng nhóm, lừa đảo qua mạng

Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho biết: 6 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn, như: nông nghiệp còn sản xuất nhỏ và phân tán, chủ yếu phát triển theo chiều rộng; chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm còn yếu; việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; sạt lở bờ sông tiếp tục gia tăng.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, bàn các giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; tiến hành chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Trước kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc gần 7.000 cử tri trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã tiếp nhận trên 700 lượt ý kiến, kiến nghị với nhiều nội dung cần quan tâm, xem xét.

Theo đó, cử tri quan tâm lo lắng tình hình lừa đảo qua mạng; hoạt động của tội phạm diễn ra phức tạp, các đối tượng thành lập băng nhóm hoạt động gây mất an ninh trật tự, đánh nhau thậm chí sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh vẫn còn ô nhiễm môi trường từ một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và một số bãi rác; mong muốn các ngành chức năng khảo sát kiểm tra xử lý để không ảnh hưởng đến môi trường.

Cử tri tỉnh An Giang cũng lo lắng tình hình giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ nông sản, đề nghị ngành chức năng nghiên cứu sớm có những giải pháp tìm đầu ra để tháo gỡ cho người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh An Giang ước tăng 6,50% so với cùng kỳ. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng cao hơn kế hoạch đề ra. Ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 574 triệu USD, tăng 3,76% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng khoảng 3.959 tỷ đồng, đạt 59,64% so dự toán HĐND tỉnh giao…