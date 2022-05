An Giang có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tại kỳ họp vừa qua, HĐND tỉnh An Giang khóa X đã bầu bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng An Giang, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hôm 20/5, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe trình bày tờ trình, tiến hành bầu bổ sung và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng An Giang.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chúc mừng bà Nguyễn Thị Minh Thúy được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Văn Nưng mong muốn, với cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo, cùng tập thể UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa kinh tế - xã hội tỉnh An Giang phát triển.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh An Giang cũng nghe trình bày các tờ trình, thảo luận và thông qua 2 nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương sử dụng dự phòng chung và giảm vốn các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý; tán thành chủ trương thành lập TX. Tịnh Biên, thuộc tỉnh An Giang và thành lập các phường thuộc TX. Tịnh Biên.