Bản tin 8H: Bổ nhiệm lại Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

TPO - Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm lại ông Nông Quốc Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 16-5 bổ nhiệm lại ông Nông Quốc Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ông Nông Quốc Tuấn (SN 1963) quê ở xã Cường Lợi, huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc từ năm 2008. Sau đó, ông Nông Quốc Tuấn được luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Giang năm 2009, rồi Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Giang. Tại Đại hội Đảng lần thứ XI đầu năm 2011, ông Nông Quốc Tuấn được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Năm 2012, Thủ tướng ký quyết định số 689/QĐ-TTg, điều động, bổ nhiệm ông giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Hiện nay, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn thực hiện nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất phổ biển ở mức 25-28 độ C. Chiều và tối 17/5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30-60mm, có nơi trên 80mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Ngày 16/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 tại Hà Nội. Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 được trao cho GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM; và GS-TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Minh Thủy, giảng viên cao cấp Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. Đây là hai nhà khoa học nữ đã có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài, kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn đời sống mang tính nhân văn sâu sắc và mang lại giá trị kinh tế cao.

Ngày 16/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.550 ca nhiễm mới với 2 ca nhập cảnh và 1.548 ca ghi nhận trong nước tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.355 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.698.180 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.723 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.359.763 ca. Từ 17h30 ngày 15/5 đến 17h30 ngày 16/5 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Cần Thơ (1), Tây Ninh (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.067 ca. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan vụ việc “Hiệu phó Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển bắt học sinh ăn thức ăn đã quăng vào thùng rác”, ngày 16/5, Hội đồng kỷ luật của Sở GD&ĐT Cà Mau đã triển khai quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông L.T.Đ., Hiệu phó trường này. Trước đó, ngày 18/4, thầy Đ. phát hiện 6 học sinh lớp 12 (4 nữ và 2 nam) mang thức ăn vào lớp để ăn nên yêu cầu chuyển ra ghế đá trước sân trường ngồi ăn, nhưng có hai nam sinh vứt đồ ăn vào thùng rác. Lúc sau, thấy hai nam sinh không có thức ăn, thầy Đ. yêu cầu đi lấy lại ăn. Thầy Đ. khẳng định không biết đồ ăn đã bị vứt, nhưng nhận thức được cách cư xử không đúng nên đã xin lỗi học sinh và phụ huynh. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/5 tại thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là Đ.V.T. (6 tuổi), Đ.V.Th. (4 tuổi) và B.T.B.N. (4 tuổi). Trước đó, trưa cùng ngày, khi đang dọn vườn anh Trần Đại Lâm (40 tuổi) thấy 3 cháu T., Th và N. đi chơi cùng nhau, hướng đến ao nhà của anh. Anh Lâm sau đó đi phát cỏ tại ao nhà mình thì phát hiện có 2 đôi dép trẻ em để trên bờ ao. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh Lâm xuống ao kiểm tra thì phát hiện cả 3 cháu bé đã đuối nước tử vong dưới ao sâu 3m. (XEM CHI TIẾT)