Bản tin 8H: Nhân viên bảo vệ tử vong trong phòng làm việc

TPO - Ông S. được xác định tử vong trước đó nhiều giờ, phòng bảo vệ không có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra cái chết của ông L.Q.S (64 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Linh), nhân viên bảo vệ tại Bưu điện huyện Vĩnh Linh. Trước đó, khoảng 9h30 ngày 15/5, một giao dịch viên của Bưu điện Vĩnh Linh khi đến trụ sở cơ quan thì tá hỏa phát hiện ông S. đã tử vong trong phòng bảo vệ. Theo thông tin ban đầu, ông đã S. tử vong trước đó nhiều giờ. Phòng bảo vệ của Bưu điện huyện Vĩnh Linh không có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía Tây Bắc Bộ sáng 16/5 còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ C, có nơi từ 17-19 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ông Lê Văn Phúc, Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) cho biết, dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến số lượng người dân đi khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Cụ thể, năm 2019 có hơn 184,5 triệu lượt người KCB BHYT thì năm 2020 còn hơn 168 triệu lượt (giảm 8,9% so với năm 2019); năm 2021 còn hơn 126,8 triệu lượt (giảm 24.5% so với năm 2020). Cũng theo ông Phúc, quý I/2022, tỷ trọng người bệnh nội trú tại tuyến tỉnh có xu hướng tăng cách biệt hơn so với tuyến huyện (tuyến Trung ương: 5,1%; tuyến tỉnh: 52,6%; tuyến huyện: 42,3%).

Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cho biết, sau 1 tháng triển khai cấp hộ chiếu vắc xin điện tử (kể từ ngày 15/4), đến ngày 15/5, Bộ Y tế đã ký xác nhận được 14 triệu hộ chiếu vắc xin cho người dân. Hiện nay, hộ chiếu vắc xin điện tử đang được hiển thị trên ứng dụng PC-Covid. Bên cạnh đó, hộ chiếu vắc xin sẽ được cập nhật trên ứng dụng Sức khỏe điện tử và trên trang tra cứu Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới.

Ngày 15/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.594 ca nhiễm mới tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.029 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.696.630 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.448 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.355.040 ca. Từ 17h30 ngày 14/5 đến 17h30 ngày 15/5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.065 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội thí điểm cấp hộ chiếu qua mạng internet cho công dân Việt Nam; đến 1/6, dịch vụ công này sẽ được triển khai trên toàn quốc. Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị, có tài khoản hợp lệ trên Cổng dịch vụ công Chính phủ, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử Chính phủ. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 20h ngày 15/5, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch - Linh Đàm (Hà Nội). Tại hiện trường, 5 xe ô tô (2 xe tải, 3 xe con) bị hư hỏng chắn giữa đường. Trong đó, 1 xe ô tô con bị lật. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được cho là do xe tải BKS 98C-020.XX gặp sự cố dừng giữa đường, 4 xe ô tô phía sau đâm "dồn toa". Sự việc khiến tuyến đường Vành đai 3 trên cao bị ùn tắc kéo dài. (XEM CHI TIẾT)