Thái Bình bổ nhiệm lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường

TPO - UBND tỉnh Thái Bình vừa tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường.

UBND tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Lễ công bố quyết định về việc đồng ý để ông Nguyễn Văn Nho, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường thôi phụ trách Sở này.

Đồng thời, công bố quyết định điều động ông Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và môi trường, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc và giao quyền Giám đốc Sở này đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường.

Tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, qua rà soát nhân sự xác định ông Trường là thế hệ cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tiễn.

Từ đó, Chủ tịch tỉnh Thái Bình đề nghị ông Nguyễn Văn Trường trên cương vị công tác mới, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sở trường, năng lực chuyên môn; cùng tập thể Sở đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Văn Trường cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời hứa sẽ cùng tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào phát triển chung của tỉnh.

Cũng liên quan đến công tác tổ chức, chiều 16/5, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05).

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng PA05 cho lãnh đạo Công an tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ Phòng PA05.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đề nghị lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Phòng PA05, Công an tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nhanh chóng ổn định tổ chức để bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Phòng PA05 có chức năng nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.