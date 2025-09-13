Công an Hải Phòng tung quân ‘quét’ ma tuý tại khu nhà ở công nhân Vũ Yên 1

TPO - Kiểm tra, xét nghiệm nhanh tại khu nhà ở công nhân Vũ Yên 1 (phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), cảnh sát ghi nhận 19 công nhân dương tính với chất ma túy.

Công an TP Hải Phòng vừa mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt trong công tác phòng chống ma túy tại 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo, triển khai.

Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ chia thành 28 tổ công tác, thực hiện tổng rà soát, kiểm tra 481 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm, cơ sở lưu trú và khu nhà ở công nhân…

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tại các sở trọng điểm.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định có 23 cơ sở dừng hoạt động. Một số điểm kiểm tra còn thiếu giấy tờ pháp lý đảm bảo hoạt động kinh doanh cũng như phát hiện các hoạt động có liên quan tới ma túy.

Cụ thể, Công an phường Tân Hưng phát hiện một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ. Công an phường Phù Liễn phát hiện 2 đối tượng dương tính với chất ma túy trong một cơ sở lưu trú.

Tại quán lounge Roy (đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Thanh Nghị), lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Đáng chú ý, tại khu nhà ở công nhân Vũ Yên 1 (phường Thủy Nguyên), cảnh sát rà soát, kiểm tra và xét nghiệm nhanh đối với hơn 1.600 công nhân. Qua đó, phát hiện 19 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Cảnh sát rà soát, kiểm tra, xét nghiệm nhanh hơn 1.600 công nhân tại khu nhà ở công nhân Vũ Yên 1 (phường Thủy Nguyên). Ảnh: CAHP

Công an TP Hải Phòng thông tin, trong quá trình kiểm tra, các tổ công tác chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt tuyên truyền về đề án "Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy".

Đồng thời, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh ký cam kết không vi phạm pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Công an TP Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, các quán bar, karaoke trên địa bàn.