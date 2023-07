Công an Hà Nội tìm tài xế nghi cố tình chèn ngã người đi xe máy

Công an Hà Nội đề nghị người điều khiển phương tiện liên quan, người có dữ liệu camera ghi nhận diễn biến vụ việc cung cấp cho Phòng CSGT để điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc tài xế ô tô có dấu hiệu cố tình chèn ngã người điều khiển xe máy đang đi cùng chiều rồi bỏ chạy tại đường Phúc La (Kiến Hưng, Hà Đông), Công an TP Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người điều khiển phương tiện sau va chạm giao thông.

Trong thông báo Công an TP Hà Nội nêu, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang tiến hành xác minh, giải quyết vụ va chạm giao thông, xảy ra hồi 10h5 ngày 22/7, tại ngang nhà số 1 TT13 Khu C, khu đô thị mới Kiến Hưng (đường Phúc La, quận Hà Đông), giữa ô tô Hyundai Accent, màu trắng, mang BKS 30F-769.44 với 1 xe máy chưa rõ biển số do 1 người đàn ông điều khiển đi cùng chiều. Sau va chạm giao thông, 2 phương tiện đã rời khỏi hiện trường.

Để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật, Phòng CSGT đề nghị người điều khiển phương tiện liên quan, người biết thông tin hoặc có dữ liệu camera ghi nhận diễn biến vụ việc cung cấp cho Phòng CSGT (qua Đội CSGT đường bộ số 7, địa chỉ: số 611 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, SĐT: 0243.858.2896 hoặc cung cấp trực tiếp thông tin cho ông Nguyễn Xuân Tùng – cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7, số điện thoại 0967.799.928).

Trước đó, sáng 23/7, đoạn clip dài 30 giây ghi lại diễn biến xảy ra sự việc được đăng tải trên mạng xã hội. Theo camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc vào 10h5 ngày 22/7. Khi đó, xe máy do một người đàn ông điều khiển đang lưu thông tại làn đường sát dải phân cách giữa thì ô tô con mang BKS Hà Nội đi lên.

Do xe máy "cản đường", tài xế ô tô con phải rà phanh đi chậm lại. Sau đó, người đàn ông đi xe máy nhường đường, ô tô vượt được 2/3 xe thì tạt ngang, khiến người đi xe máy ngã ra đường.

Ngay sau vụ tai nạn, tài xế ô tô đã điều khiển phương tiện đi thẳng.

Link bài gốc: https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-tim-tai-xe-o-to-bi-tinh-gay-tai-nan-roi-bo-chay-2168831.html