Tai nạn kinh hoàng giữa xe bán tải và container, 5 người thương vong

TPO - Vụ tai nạn xảy ra giữa chiếc xe bán tải và container khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương nặng.

Ngày 15/7, lãnh đạo UBND xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa chiếc xe bán tải và xe container khiến 5 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h sáng cùng ngày, trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Diên. Tại hiện trường, chiếc xe bán tải dính chặt vào hông bên trái của xe container. Đầu, hông bên phải của chiếc xe bán tải bị biến dạng nghiêm trọng. Chiếc xe container nằm sát bên lề đường phải cũng hư hỏng một số bộ phận.

Vụ tai nạn giao thông đã khiến 2 người đi trên xe bán tải tử vong gồm: Nguyễn Q.H. và Nguyễn V.H. Ba người khác bị thương nặng gồm: Nguyễn V.C., Nguyễn Đ.T. (tài xế) và Nguyễn Q.P. Cả 5 nạn nhân đều trú tại xã Nghi Diên (Nghi Lộc, Nghệ An).

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an huyện Nghi Lộc, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.