Nhịp sống Thủ đô

Google News

Công an Hà Nội thông tin vụ người phụ nữ tố bị khách sạn 'bùng' phòng dù đã thanh toán tiền

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) đã xác minh làm rõ vụ người phụ nữ tố bị khách sạn trên phố Hàng Cháo 'bùng' phòng dù đã thanh toán tiền. Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an còn phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở này.

lam-viec.jpg
Công an làm việc với chủ khách sạn và người liên quan. Ảnh: CAHN

Trước đó, ngày 10/11, Công an phường Ô Chợ Dừa nhận được thông tin phản ánh về việc khách sạn Royal Hostel, số 19 Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội “bùng” phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Ô Chợ Dừa đã phân công cán bộ xác minh, làm rõ vụ việc.

Sáng ngày 11/11, Công an phường Ô Chợ Dừa đã mời chủ cơ sở và người có liên quan đến để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan Công an, bà N.T.Q.H - chủ cơ sở Royal Hostel và anh T. T.A - người trông nhà cho biết, cơ sở Royal Hostel mở ra với mục đích cho thuê căn hộ. Tuy nhiên, lúc vắng khách, cơ sở cho khách thuê ngắn hạn và có nhận đặt phòng của 1 khách tên là N.Y.Q qua App AGODA, song ngày 7/11 khách không đến nhận phòng.

Đến khoảng 2h ngày 9/11, khách đến nhận phòng thì được anh T.A - người trông nhà ban đêm cho biết cơ sở đã hết phòng, không bố trí được phòng khác cho khách, dẫn đến người thuê phòng bức xúc, quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi sự việc trên xảy ra, bà H đã liên hệ với khách để xin lỗi và xin hoàn lại tiền. Ngoài ra, bà H đã liên hệ bộ phận quản trị App AGODA để nhờ hỗ trợ hoàn tiền cho khách và khách hàng đã đồng ý xóa bài trên mạng xã hội.

Công an phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức kiểm tra hành chính đối với cơ sở Royal Hostel, ghi nhận các tồn tại, vi phạm như: Cơ sở đã không thực hiện đúng các quy định về thông báo lưu trú; Hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; Không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy.

Hiện Công an phường Ô Chợ Dừa tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý các vi phạm trên của cơ sở theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
