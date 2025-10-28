Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an Hà Nội hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm ở sân bóng

Linh Lê

HHTO - Mới đây, công an TP Hà Nội thông tin về vụ việc một nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở xã Nội Bài.

Theo Công an thành phố Hà Nội, hiện đơn vị này đang điều tra vụ một thiếu niên bị đâm tử vong tại xã Nội Bài.

Theo đó vào chiều ngày 25/10/2025, V.M.K rủ bạn là L.M.K (cùng sinh năm 2011 và thường trú tại xã Nội Bài, TP Hà Nội) đi chơi nhưng L.M.K không đi nên V.M.K gọi điện thoại chửi và thách thức. Đến khoảng 19h30' cùng ngày, L.M.K nhắn tin cho V.M.K gạ đánh nhau tại Nhà văn hóa thôn Tân Trại.

package-media-74761664628728983197901-37946259657963928863340.jpg

Khoảng 20h10' cùng ngày, tại Nhà văn hóa thôn, sau khi gặp nhau, L.M.K chửi và dùng dao đâm vào V.M.K. Hậu quả, V.M.K bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, L.M.K cất dao vào cốp xe, đi xe máy về nhà. Đến 22h30' cùng ngày, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ L.M.K và đưa về trụ sở làm việc. ​

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Sau khi xảy ra sự việc trên, trên trang xã hội xuất hiện thông tin vụ việc xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Linh Lê
Công an TP Hà Nội
#công an Hà Nội #nam sinh lớp 9 #bạn đâm #xã Nội Bài #vụ việc học đường #bạo lực học đường

