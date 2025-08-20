Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an điều tra vụ cháy gara ô tô khiến một người tử vong, 6 ô tô bị thiêu rụi

Minh Đức
TPO - Ngày 20/8, Công an tỉnh Ninh Bình đã khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong cùng 6 ô tô bị thiêu rụi, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Lãnh đạo UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, sau khi phát hiện đám cháy gara do anh Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1985) làm chủ, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để dập lửa. Đến khoảng 2h45 ngày 20/8, đám cháy đã được khống chế.

screen-shot-2025-08-20-at-185217.png
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.B.

Khoảng 1h40 ngày 20/8, người dân sinh sống xung quanh gara ô tô phát hiện ngọn lửa bùng cháy phía trong nên đã hô hoán nhau dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm này, trong gara này có một mình anh P.V.H, (SN 1997, trú TP Huế, thợ sơn) đang ngủ.

Ngay sau đó, công an phường và Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Do gara ô tô được xây tường bao xung quanh, nhà khung thép lợp tôn nên lực lượng chức năng đã phải phá cửa vào bên trong để tiến hành dập lửa và khống chế đám cháy. Đến khoảng 2h45, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, hậu quả khiến anh H. tử vong, 6 ô tô, nhiều xe máy bị cháy, và nhiều tài sản khác bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Minh Đức
