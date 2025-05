Công an Đắk Lắk yêu cầu bệnh viện báo cáo nạn nhân tử vong liên quan tội phạm

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh phải thông báo ngay cho công an khi tiếp nhận trường hợp có dấu hiệu liên quan đến tội phạm.

Ngày 20/5, Sở Y tế Đắk Lắk đã có công văn đến các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đề nghị phối hợp trong công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo khoa, phòng và trạm y tế quán triệt ca trực, khi tiếp nhận nạn nhân đã tử vong (khi đưa đến hoặc sau khi điều trị) liên quan đến tội phạm thì báo ngay cơ quan công an gần nhất, trước khi bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.

Việc cung cấp thông tin cần đảm bảo đúng quy định pháp luật, bảo mật thông tin và phục vụ tốt công tác phối hợp.

Quá trình triển khai nếu có vướng thì báo ngay Sở Y tế để kịp thời hướng dẫn giải quyết. Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và Sở Y tế nếu không thực hiện đúng, đầy đủ nội dung yêu cầu.

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm như: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Cố ý gây thương tích, Giết người, tai nạn khác... Nạn nhân khi đưa đến bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh thì đã tử vong hoặc sau đó điều trị nhưng không qua khỏi.

Sau đó bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân tổ chức khâm liệm và mai táng mà không trình báo sự việc cho cơ quan công an.

Khi cơ quan công an tiếp nhận vụ việc thì thi thể nạn nhân đã được khâm liệm hoặc đã được mai táng, gây khó khăn cho quá trình điều tra xử lý vụ việc.

Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những trường hợp trên phải thông báo ngay cho công an nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được khách quan, toàn diện, kịp thời, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.