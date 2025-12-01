Công an cảnh báo học sinh bỏ nhà theo bạn xấu

TPO - Một số học sinh THCS ở xã Bảo Đài (Bắc Ninh) tự ý rời khỏi nhà, thậm chí tắt điện thoại khi người thân liên lạc, khiến công an phải phát thông báo tìm người mất tích trước khi các em quay về.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công an xã Bảo Đài (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, 2 tháng gần đây, bình quân mỗi tháng Công an xã Bảo Đài tiếp nhận 1 trường hợp gia đình trình báo về việc trẻ em tự ý rời khỏi nhà, không liên lạc được. Các trường hợp này đều đang là học sinh THCS.

Qua tìm hiểu, Công an xã Bảo Đài nhận thấy, trường hợp học sinh tự ý bỏ nhà có hoàn cảnh gia đình bố mẹ bỏ nhau, ở với ông bà hoặc thiếu sự quan tâm của gia đình. Các em bỏ nhà theo bạn xấu, khi người thân liên lạc, có em còn tắt điện thoại, không nghe máy. Sau khi công an phát thông báo tìm người mất tích, các em mới liên lạc với người thân và gia đình.

Một học sinh ở xã Bảo Đài tự ý bỏ nhà, công an phát thông báo tìm người mất tích.

Công an xã Bảo Đài khuyến cáo, hiện tượng trẻ bỏ nhà đi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, dụ dỗ hoặc xâm hại. Bởi vậy, phụ huynh thường xuyên quan tâm, lắng nghe, nắm bắt tâm lý của trẻ; đồng thời quản lý thời gian sử dụng mạng xã hội, không để trẻ tiếp xúc với người lạ qua mạng. Phụ huynh kịp thời thông báo cho công an khi trẻ có dấu hiệu bỏ đi hoặc mất liên lạc.