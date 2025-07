Còn 800 phương tiện của Thanh Hóa đang hoạt động trên biển

TPO - Lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương ở Thanh Hóa đang nỗ lực kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bố trí neo đậu an toàn và thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn hồ đập để ứng phó với cơn bão Wipha (bão số 3).

Theo đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, tỉnh Thanh Hóa liên tiếp ban hành các công điện chỉ đạo triển khai công tác ứng phó. Cụ thể, yêu cầu UBND các phường, xã và đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tính đến 10h ngày 20/7, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã xác định được 42 trọng điểm xung yếu về đê điều, 57 hồ chứa nước không bảo đảm an toàn. Cùng với đó, các địa phương ven biển chú trọng công tác kêu gọi tàu thuyền về neo đậu, tránh trú để bảo đảm an toàn. Toàn tỉnh có 5.755/6.555 phương tiện đã và đang neo đậu tại bến với 16.606 lao động đã về gia đình và nơi tránh trú an toàn. Hiện còn 800 phương tiện, 3.974 lao động đang hoạt động trên biển.

Toàn bộ các phương tiện hoạt động trên biển đã được các địa phương và đơn vị chức năng tổ chức kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoạch về tránh trú tại nơi an toàn. Hiện nay, tất cả nguồn nhân lực cùng phương tiện còn hoạt động trên biển đã nắm được thông tin, cập nhật dự báo, hướng di chuyển của bão số 3. Các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã, đang phối hợp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.