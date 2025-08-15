Có một từ nên là

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Tôi từng nghe câu chuyện về một tu viện nọ yêu cầu các tu sĩ sao chép những cuốn sách cổ bằng cách chép tay. Kể cả những cuốn sách rất dày cũng phải chép.

Một hôm, có một tu sĩ ở nơi khác nghe được thông tin này liền ghé vào thăm. Tu sĩ này tò mò hỏi người đứng đầu tu viện kia:

- Liệu việc sao chép bằng cách viết tay như vậy có phải là ý tưởng hay không? Vì việc này sẽ làm tăng khả năng xảy ra các lỗi trong quá trình sao chép. Mà khi chúng ta đọc những cuốn sách sao chép đó, làm sao chúng ta biết được chỗ nào bị lỗi? Có ai từng kiểm tra và so sánh lại những bản sao với các bản gốc chưa?

- Đây đúng là một câu hỏi hay! – Người đứng đầu tu viện nhất trí – Vậy tôi sẽ thử lấy một trong những cuốn sách mới nhất, vừa được sao chép ra xem, và sẽ so sánh nó với bản gốc.

Nói rồi, ông đi lấy sách và một mình vào ngồi trong phòng. Hơn một ngày trôi qua, ông vẫn chưa ra ngoài. Những tu sĩ khác bắt đầu lo lắng. Họ đánh liều cứ mở cửa phòng bước vào, thì thấy ông đang cầm một cuốn sách được sao chép, có vẻ rất đăm chiêu, buồn bã.

- Ôi, có vấn đề gì nghiêm trọng thế ạ? – Một tu sĩ hỏi.

- Đúng là có sai sót! Có một lỗi sai lớn rồi! – Vị tu viện trưởng đáng kính lau nước mắt – Có một từ nên là từ “Ca tụng” chứ!

Nói rồi, ông chỉ tay vào từ “celibate” (từ tiếng Anh, có nghĩa là “người độc thân, chưa/không lập gia đình”). Theo ông thì từ này phải là “celebrate” (có nghĩa là “tán dương, ca tụng, chúc mừng”).

Không biết vì lý do gì mà người sao chép đã nhầm hai từ này với nhau, mặc dù, chúng ta đều hiểu rằng, về ý nghĩa, hai từ này khác xa nhau (trừ một số người hay tán dương cuộc sống độc thân, chắc vậy!). Dù sao đi nữa, từ “tán dương”, hay “đón mừng” cũng chính là từ mà chúng ta cần nghe thấy nhiều hơn.

Có nhiều điều để tán dương, để ca ngợi hay để mừng rỡ trong cuộc sống của bạn không? Cả về vật chất lẫn tinh thần? Bạn đang sống một cuộc sống đều đều, để từng ngày trôi qua vô nghĩa, hay bạn đang đón mừng mỗi ngày như một dịp đặc biệt?

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta có thể, hoặc phải, tỏ ra lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống không như vậy. Nói cho cùng, có thời điểm vui sướng và có thời điểm khó khăn. Đó là chuyện bình thường. Ngoài ra, khi đau khổ, chúng ta lại trưởng thành nhiều hơn. Nhưng từ “celebrate” là một trong những từ rất tuyệt vời, nên ở trong trái tim chúng ta, nếu chúng ta muốn có một cuộc sống mạnh mẽ. Bởi vì, sự thật là, chúng ta càng ca ngợi, càng mừng vui nhiều, thì chúng ta sẽ càng thấy mình có nhiều điều để ca ngợi, để mừng vui. Và chúng ta càng tìm thấy nhiều điều để mừng vui, thì chúng ta càng sống một cách trọn vẹn.

Cho nên, như nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ William Arthur Ward khuyên:

“Hãy đón mừng cuộc sống của bạn một cách vui vẻ;

Hãy đón mừng bản thân bạn một cách khiêm tốn;

Hãy đón mừng những điều may mắn của bạn một cách biết ơn”.

Vậy thì, dù chúng ta không biết là bản gốc của cuốn sách được sao chép đã viết gì, nhưng nếu nói đến một cuộc sống trọn vẹn, thì vị tu viện trưởng đã nói đúng: nên dùng từ “celebrate” chứ.

H.A
#từ 'celebrate' là gì #ý nghĩa của từ 'celebrate' #tầm quan trọng của việc ca ngợi cuộc sống #sao chép sách thủ công #lỗi trong sao chép tay sách cổ #tôn vinh cuộc sống và thành tựu #tác dụng của việc đón mừng trong cuộc sống #từ tiếng Anh 'celibate' và 'celebrate' #sự khác biệt giữa 'celibate' và 'celebrate' #nhà tu viện và việc giữ gìn sách cổ

