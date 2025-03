Cỏ Mềm x Gil Lê: Gợi ý quà tặng 8/3 đúng gu phụ nữ

Mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Cỏ Mềm hợp tác cùng Gil Lê, mang đến những gợi ý quà tặng chuẩn gu mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng yêu thích.

Sự kết hợp giữa Gil Lê và Cỏ Mềm

Là một nghệ sĩ đa tài, Gil Lê không chỉ ghi dấu với giọng hát trầm ấm, thần thái cuốn hút trên sân khấu, sự duyên dáng, thông minh và khả năng kết nối tuyệt vời với khán giả, mà còn gây ấn tượng với công chúng bằng hình ảnh cá tính, hiện đại nhưng cũng đầy tinh tế. Chính những nét đặc biệt đó đã khiến Gil Lê trở thành gương mặt đồng hành sáng giá cùng Cỏ Mềm trong chiến dịch 8/3/2025 mang thông điệp “Mỹ phẩm an lành, dành tặng phái đẹp”.

Nói về cơ duyên hợp tác, đại diện Cỏ Mềm chia sẻ, Gil Lê là nghệ sĩ phù hợp đồng hành cùng nhãn hàng, trao gửi yêu thương an lành tới một nửa thế giới dịp 8/3: “Chúng tôi cùng tôn vinh sự tỏa sáng riêng của mỗi người - dù họ rực rỡ giữa muôn ánh sáng đèn sân khấu hay lặng lẽ nâng niu những điều bình dị mỗi ngày, dù họ dịu dàng hay cá tính, mạnh mẽ hay mong manh, phụ nữ đều xứng đáng được yêu thương và trân trọng”. Qua chiến dịch, Cỏ Mềm cũng khẳng định sâu sắc hơn nữa, giá trị cốt lõi Lành và Thật mà thương hiệu này đã bền bỉ theo đuổi trong suốt một thập kỷ qua.

Chia sẻ về Cỏ Mềm, Gil Lê cho biết, đây là một thương hiệu uy tín trên thị trường mỹ phẩm Việt Nam. Các sản phẩm của nhãn hàng có đầy đủ các yếu tố để trở thành một món quà 8/3 ý nghĩa mà mỗi người nên lựa chọn để dành tặng người phụ nữ quan trọng của đời mình. Quà tặng Cỏ Mềm không chỉ đẹp bên ngoài mà còn chứa đựng sự an lành và chân thành bên trong, khiến người nhận cảm thấy được trân quý, yêu thương.

Cỏ Mềm - quà tặng đúng gu phụ nữ

Cỏ Mềm được thành lập từ năm 2015 - tròn một thập kỷ có mặt trên thị trường, thương hiệu này đã chinh phục được lòng tin yêu của hàng triệu phụ nữ và gia đình Việt. Cỏ Mềm được biết đến là một trong những doanh nghiệp tiên phong của ngành mỹ phẩm, xây dựng và phát triển thành công mô hình kinh doanh tuần hoàn khép kín, đảm bảo an toàn từ khâu nguyên liệu đến sản phẩm chất lượng tận tay người tiêu dùng.

Với sứ mệnh “thay thế hoá chất độc hại để chăm sóc con người và bảo vệ sự bền vững của Trái Đất”, Cỏ Mềm lựa chọn những thành phần từ nguyên liệu thiên nhiên Việt Nam như hạt gạo, lá trầu, tơ tằm, sơ-ri, trái bơ, sâm Lai Châu… áp dụng nghiêm ngặt tiêu chí SSIC (Safe and Substainable Index of Comestics) trong nghiên cứu - sản xuất như không sử dụng thành phần có hại, có độc tố tích luỹ, không gây phụ thuộc vào sản phẩm và các tiêu chí bền vững như không phát thải, sử dụng bao bì thân thiện hoặc dễ tái chế,... để tạo ra những công thức làm đẹp an toàn mà vẫn có hiệu quả vượt trội.

10 năm đồng hành cùng phụ nữ, Cỏ Mềm được đánh giá là thương hiệu “top of mind” về mỹ phẩm và quà tặng mỹ phẩm, đặc biệt trong các ngày lễ quan trọng như 8/3, 20/10, Valentine... Dịp 8/3 năm nay, Cỏ Mềm mang đến một thế giới quà tặng đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp của phái nữ. Từ những bộ sản phẩm chăm sóc da giúp làn da tươi trẻ, mịn màng; dầu gội, dầu xả thiên nhiên nuôi dưỡng tóc chắc khỏe; đến son môi, nước hoa, mỹ phẩm trang điểm, thậm chí cả mỹ phẩm đường uống giúp phụ nữ đẹp từ trong ra ngoài – tất cả đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để phù hợp với thể chất và nhu cầu của phụ nữ Việt. Bên cạnh đó, Cỏ Mềm còn giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa theo mức giá phù hợp, từ những món quà nhỏ xinh nhưng tinh tế đến các bộ quà tặng cao cấp, sang trọng.

Nhằm lan tỏa thông điệp tặng quà trong dịp đặc biệt này, Cỏ Mềm triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn trên toàn hệ thống. Khách hàng sẽ được tặng 1 sản phẩm miễn phí khi mua 4 sản phẩm, đồng thời nhận ngay quà tặng trị giá 120.000 đồng cho mọi đơn hàng. Đặc biệt, mỗi món quà còn được chuẩn bị chỉn chu với hộp quà, túi đựng và thiệp tặng miễn phí, giúp người mua dễ dàng gửi gắm tình cảm của mình đến những người phụ nữ yêu thương.

Hiện tại, Cỏ Mềm sở hữu hơn 60 cửa hàng tại 32 tỉnh thành trên cả nước, cùng các kênh mua sắm trực tuyến như website, fanpage, Shopee, TikTok, giúp mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và nhanh chóng. Chỉ với vài cú click chuột, khách hàng có thể lựa chọn những món quà ý nghĩa và nhận hàng tận tay trong thời gian ngắn.

Được biết, chỉ trong vài ngày công bố thông tin hợp tác, trên trang cá nhân Gil Lê và nhãn hàng Cỏ Mềm hiện đã nhận được hàng chục nghìn lượt quan tâm, ủng hộ về quà tặng cũng như thông điệp ý nghĩa dịp 8/3 này.

