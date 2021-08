Có hẹn cuối tuần, hoa hậu Lương Thuỳ Linh đối mặt với 'máy phát hiện nói dối'

Người đẹp Cao Bằng chia sẻ với BTV Quốc Khánh nhiều thông tin thú vị xoay quanh cuộc sống của một sinh viên Đại học Ngoại thương, chuyện bạn bè tự đăng ký cho mình thi Miss World Vietnam 2019, việc gia đình phản đối, những trải nghiệm khó quên sau khi nhận vương miện.

BTV Việt Hoàng và "máy nói dối" đối diện Lương Thuỳ Linh

Thuỳ Linh cùng ca sĩ khách mời Dương Edward có nhiều quan điểm tương đồng ở chủ đề “người trẻ đối đầu với áp lực xã hội”.

Trong phần thử thách, Lương Thuỳ Linh tham gia thử thách vừa lắc vòng điệu nghệ vừa làm toán cực nhanh. Cô cũng phải đối mặt với BTV Việt Hoàng và “chiếc máy phát hiện nói dối” trong phần thi tuyển dụng. Cô không ngại tiết lộ nhiều “dữ liệu xấu” về bản thân, tiết lộ môn học điểm thấp nhất tại trường Đại học… “Anh da nâu” Việt Hoàng lần này đề cập chủ đề người trẻ với việc tuyển dụng, duy trì sự ổn định trước áp lực công việc.

Vừa lắc vòng vừa làm toán

Ca sĩ Dương Edward trình diễn ca khúc ngọt ngào Can you feel the love tonight. Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh khép lại phần tiết mục biểu diễn với một ca khúc ý nghĩa trong những ngày dịch bệnh căng thẳng: Mong ước bình thường.

Lương Thuỳ Linh và ca sĩ khách mời

Ở chuyên mục tiểu phẩm hài, NSƯT Quang Thắng, diễn viên Vân Dung, Duy Nam, Trung Ruồi, Việt Bắc, Dũng Hớn... hứa hẹn mang tới giây phút thư giãn. Chưa tiết lộ nội dung, BTC chỉ lộ ra một số từ khoá như “giãn cách”, “giấy đi đường”. Cuộc hẹn cuối tuần tập 5 phát sóng 20h00 thứ Bảy 14/8 trên VTV3.