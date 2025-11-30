Cô gái miền Nam lần đầu dự đám giỗ ở Hưng Yên bất ngờ về 2 món trong mâm cỗ

Lần đầu dự đám giỗ ở Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên, cô gái TPHCM thấy ấn tượng trước cảnh đàn ông đảm nhiệm việc nấu nướng chính và thích thú khi được trải nghiệm mâm cỗ đầy đặn, có nhiều món ăn ngon.

Khánh Vy (sống ở TPHCM) gần đây có chuyến du lịch ra Bắc, tranh thủ về quê chồng của chị gái ở xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên (xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ) để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương.

Tới đây, Vy may mắn được tham dự đám giỗ cùng người dân, nếm thử nhiều món ngon mà bản thân lần đầu biết đến hoặc ở miền Nam không có.

"Đây là lần thứ ba mình ghé thăm tỉnh Thái Bình cũ nhưng chuyến đi này đặc biệt hơn vì được hòa mình vào không khí đám giỗ với những nét văn hóa đặc trưng của người miền Bắc”, Vy nói.

Điểm ấn tượng đầu tiên mà cô gái miền Nam thấy thích thú khi dự đám giỗ ngoài Bắc là anh chị em họ hàng tụ tập đông đúc. Chỉ riêng người thân trong gia đình cũng ngồi kín 8-10 mâm.

Chưa kể, có những người ở xa từ TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ… cũng sắp xếp thời gian, công việc để về quê ăn giỗ.

“Ban đầu mình nghĩ là nhà chồng của chị gái làm cỗ đãi khách bên ngoài nữa nhưng thực tế chỉ toàn người trong nhà, số lượng khá đông.

Hầu hết mọi người đến đám giỗ đều chuẩn bị phong bì kính lễ từ 500.000 đến 1 triệu đồng tùy điều kiện”, Vy kể thêm.

Cô gái miền Nam bất ngờ với nhiều món ngon trong mâm cỗ trong đám giỗ ở xã Việt Thuận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Dù từng được nghe thông tin như đám giỗ ngoài Bắc thường có cảnh mâm trên mâm dưới, nhưng khi tới đây và trực tiếp trải nghiệm, cô lại có cảm nhận khác hoàn toàn.

Cụ thể, khi ăn cỗ, đàn ông và phụ nữ thường ngồi riêng cho dễ nói chuyện. Mọi người thường sắp xếp ngồi theo độ tuổi và giới tính để việc ăn uống, chuyện trò cũng cởi mở và thân tình hơn, phù hợp văn hóa chung và lối sống dân dã ở địa phương.

Vy còn thấy thú vị khi được bố chồng của chị gái dẫn đi chúc rượu các chú các bác trong họ, cùng nâng ly và bắt tay mọi người. Điều này khiến cô cảm nhận được tấm lòng của người dân nơi đây, vừa ấm áp, chân tình, vừa hào sảng, bình dị.

“Mọi người rất vui vẻ. Khi mình đến và chào hỏi thì các cô dì chú bác đều hỏi thăm mình vài câu.

Mình thấy ở quê, mọi người khá quan tâm chuyện mình là con cái nhà ai, làm gì, sống ở đâu, kiểu hỏi để khi ra đường có gặp thì sẽ biết là người quen”, cô bày tỏ.

Cô gái trẻ cũng nhận thấy, đám giỗ ngoài Bắc có chút khác biệt. Ví dụ như “cánh mày râu” đảm nhận việc nấu cỗ, còn phụ nữ hỗ trợ một số công đoạn nhỏ như dọn dẹp, nhặt rau, xếp bát đũa lên mâm…

Trong khi đó, ở quê cô, phụ nữ lo toan hết mọi việc từ nấu nướng cho tới dọn dẹp, còn đàn ông thì tiếp khách, cúng khấn…

Khánh Vy thấy đám giỗ ngoài Bắc tổ chức linh đình và chỉn chu, tươm tất. Không khí cũng nhộn nhịp, ấm cúng

Ẩm thực cũng là điểm thu hút Khánh Vy khi tham dự đám giỗ ở Hưng Yên.

Theo quan sát của Vy, mâm cỗ được thiết kế dành cho 6 người nhưng đồ ăn đầy đặn như mâm 10, phong phú không kém tiệc đám cưới.

Trong đó, phần lớn món ăn sử dụng nguyên liệu chính là thịt gà, lợn…, khá ít hải sản như miền Nam. Song những món thịt này đều được chế biến khá kỳ công, thậm chí nhiều đến mức mỗi nhà cũng có thể lấy phần mang về.

“Bố chồng của chị gái mình chia sẻ rằng, người dân ở đây thường sử dụng thịt là chính nên mâm cỗ thường có các món từ thịt quen thuộc, dễ ăn như chả, thịt gà luộc, canh chuối, thịt mèo, thịt lợn, chân giò hầm, nem thính, dưa muối chua...”, Vy kể.

Mâm cỗ trong đám giỗ ở Hưng Yên có nhiều món ăn truyền thống như thịt gà luộc, bánh chưng, giò xào...

Cô gái đến từ TPHCM thừa nhận các món ăn trong mâm cỗ khá hợp khẩu vị và ngon, được bày biện đẹp mắt. Tuy nhiên, có hai món mà cô ngại thử, không quen ăn là canh chuối và thịt mèo.

“Hai món này được chế biến trông rất hấp dẫn nhưng mình không dám thử.

Ở quê mình, mọi người thường đãi khách các món từ hải sản, lợn rừng, thịt bò, thịt nai… Nhưng mình nghĩ, tùy văn hóa từng vùng miền và sở thích từng nhà mà ẩm thực mỗi nơi sẽ có chút khác biệt. Mình tôn trọng sự khác biệt này và cũng thích trải nghiệm những điều mới mẻ”, cô tâm sự.

Vy cũng tiết lộ khá ấn tượng với món giò thủ (hay còn gọi là giò xào), ăn kèm dưa muối chua. Đây là món ăn quen thuộc ở Hưng Yên nói riêng và miền Bắc nói chung, được nhiều gia đình chế biến và thưởng thức vào mùa lạnh.

Cô gái trẻ thấy ấn tượng với hương vị của quả bưởi Diễn

Ngoài trải nghiệm văn hóa đám giỗ, Vy còn được thưởng thức một số món ngon bản địa khác trong thời gian khám phá ở Hưng Yên như bánh gio (còn gọi bánh tro), bưởi Diễn, thịt trâu gác bếp…

“Bánh gio chấm mật mía rất ngon, vị thanh mát. Còn bưởi Diễn thơm, mọng nước lại ngọt, để càng héo càng ngon…

Chuyến đi lần này, mình được trải nghiệm nhiều điều thú vị hơn mong đợi”, cô bày tỏ.